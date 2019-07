Coșmarul trăit de băiatul de 9 ani din Cluj ucis în bătaie. A fost abandonat după naștere

Femeia din Cluj, acuzată că şi-a ucis în bătaie băieţelul de 9 ani a fost arestată preventiv pentru 30 de zile.

Şocaţi de gravitatea cazului, anchetatorii nu înţeleg de ce nimeni nu i-a sesizat cu privire la modul despotic în care aceasta îşi trata copiii.

Verificările vizează acum şi felul în care angajaţii de la Direcţia pentru Protecţia Copilului şi-au făcut treaba. Aceştia ar fi trebuit să vegheze ca băiatul să nu fie abuzat, mai ales că mama îl abandonase, iniţial, la naştere.

Chinurile la care era supus băiatul de nouă ani, înainte să fie ucis, erau ştiute de apropiaţii familiei. Vecinii de pildă au povestit că auzeau zilnic prin ce trecea acest copil dar şi cei doi fraţi ai lui - însă niciunul nu a avut curajul să intervină ori să anunţe autorităţile.

La şcoală, cei mici îşi ascundeau rănile.

Daniel Țintelecan, director Școala Greco-Catolică Cluj: "Din ceea ce am aflat de la învățoarea clasei şi ca şi profesor la această clasă, nu am remarcat şi nu am auzit vreo plângere cum că Luca sau fratele lui ar fi fost violentaţi sau să prezinte urme de violenţă. Copiii aveau mâncare la ei, erau bine îmbrăcaţi."

Familia băiatului ucis a fost monitorizată acum patru ani şi de specialiştii de la Protecţia Copilului. Nici aceştia nu au sesizat abuzurile. Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj a cerut acum o anchetă şi a trimis corpul de control la Direcţia de Protecţia Copilului.

Valentin Jucan, purtător de cuvânt Consiliul Județean Cluj: "Să vedem dacă procedurile au fost respectate, dacă documentele sunt complete. În funcţie de ceea ce vom constata Consiliul Judeţean va lua o decizie, fie o plângere penală, fie suspendare sau revocare a directorului, sesizarea autorităţilor."

Alina Chiorean, purtătoare de cuvânt DGASPC Cluj: "În cele şase luni obligatorii de monitorizare s-au făcut vizite la domiciliul copiilor. Nu au fost suspiciuni în cele şase luni de integrare. Şi comunitatea trebuie să se implice, aşadar dacă există suspiciuni de un episod violent în familie, este obligat să anunţe direcţia."





Abandonat de mamă după naștere, cerut înapoi după 4 ani



Povestea lui Luca este tulburătoare. A fost abandonat la naştere împreună cu fratele lui geamăn - şi până la vârsta de cinci ani a fost crescut de o familie de asistenţi maternali, lângă Cluj. Femeia care i-a născut i-a cerut înapoi pe amândoi acum 4 ani - după ce a primit de la primărie o locuinţă. Pentru ei atunci ar fi început coşmarul.

Claudiu Baciu, tatăl copiilor: "I-am spus şi eu personal să nu îi mai bată, ştiam că îi bate. Eu am crescut la casa de copii, ştiu cum este să fii bătut, copiii poartă frică, nu îmi dădeau detalii, dacă îi întrebăm separat, se temeau de ea şi nu îmi dădeau detalii."

Femeia acuzată că şi-a ucis băiatul şi-a recunoscut fapta. Procurorii au arestat-o preventiv pentru 30 de zile.



Mama l-ar fi bătut pentru că ”a mințit-o”

Psihologii încearcă acum să afle ce i-a declanşat comportamentul abuziv. Femeia de 36 de ani a crescut şi ea într-un centru de plasament şi este posibil ca traumele trăite în acea perioadă să fi condus la tragedie.

Daniel David, psiholog: "Tu poţi să îţi iubeşti copiii, poţi să ţii la copiii tăi, dacă ai acest stil rigid de gândire: trebuie să nu îmi ieşi din cuvânt, să faci exact ce spun eu, în momentul în care se întâmplă ca copilul să nu facă ce spui tu pur şi simplu se declanşează acest comportament şi nu îl mai poţi controla."

În fata procurorilor, femeia acuzată că şi-a ucis băiatul a spus că l-a lovit pe cel mic pentru că a minţit-o - susţin surse din ancheta.