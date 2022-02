Sirenele de război răsună la Kiev. Rusia atacă Ucraina din toate direcțiile. GALERIE FOTO/VIDEO

Mai multe explozii au avut loc încă de la primele ore, iar pe rețelele de socialziare au apărut imagini cu oaemni care fug din Kiev.

Sirenele de avertisment antibombardament au răsunat joi dimineaţă la ora locală 07:00 în centrul Kievului, capitala Ucrainei.

În metroul din Kiev, zeci de locuitori încercau să se pună la adăpost sau să ia un tren, cu bagaje în mână pentru a părăsi oraşul, a constatat un fotograf al AFP.

În capitală, cel puţin două explozii au fost auzite în centrul oraşului la primele ore ale dimineţii, urmate de sunetele sirenelor de ambulanţă.

CNN a difuzat o filmare care pare a arăta o coloană vehicule militare care trec granița în Ucraina din Belarus, prin punctul de trecere al frontierei Senkivka, aflat 230 de kilometri la nord de Kiev. Coloana a fost văzută intrând în Ucraina în jurul orei 6:48, ora locală.

Unreal, Belarus tanks flooding into Northern Ukraine at the Senkivka border crossing. pic.twitter.com/mUFS2bg7jK