CTP, despre începerea operațiunilor militare în Ucraina: ”Putin nu a dorit nici un momet să negocieze. Ucraina este singură”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a menționat pentru ȘtirileProTv că anunțul prin care Vladimir Putin a început războiul în Ucraina a fost unul premeditat, iar Putin nu a dorit nici un moment să negocieze.

Cum comentați declarația lui Vladimir Putin și ceea ce s-a întâmplat în acestă dimineață?

Cristian Tudor Popescu: ”Vladimir Putin nu a dorit nici un momet să negocieze ceva. Tot ce se întâmplă în aceste momente a fost premeditat, planificat. Obiectivul atacării Ucrainei putea să fie și o altă țară a fostei sfere de influență a URSS. Acest obiectiv datează de la venirea lui Putin la putere acum 22 de ani”.

De asemenea, gazetarul Cristian Tudor Popescu a mai menționat că Vladimir Putin împlinește moștenirea puciștilor din 1991.

”Vladimir Putin se arată a fi urmașul, moștenitorul în linie directă a puciștilor din august 1991 de la Moscova conduși de șeful KGB Vladimir Kriucikov. Atunci a început restaurarea Uniunii Sovietice care se afla în plină răgușire. Nu a reușit în 1991, Vladimir Putin vine acum să împlinească obiectivele de atunci”.

Totodată, Cristian Tudor Popescu a mai afirmat că România este în siguranță momentan.

”Asigurările că România nu va avea nici o problemă le tot auzim, dar sunt optimiste în acest moment nu mai sunt realiste. Acțiunea împotriva ucrainei nu mai este o acțiune parțială, tot ce a făcut Putin sunt etape clare ale escaladării. Mai întâi amenințările mai apoi intrarea în zonele Luhansk si Donețk si acum atacarea Ucrainei cu foarte probabil ocuparea integrală a Ucrainei”.

”Există în ceea ce a spus Vladimir Putin un paragraf care mă face să afirm că sunt optimiste asigurarile că România este în afara oricarui pericol și anume spune că cei care stau acum deoparte și ajută direct sau indirect Ucraina și se opun intereselor și obiectivelor Rusiei vor putea și ei să traiască ce nu au trai până acum”, a mai adăugat Cristian Tudor Popescu.

România are toate garanțiile NATO

Cristian Tudor Popescu: ”România are toate garanțiile NATO, sigur că consecintele pentru România vor fi consecințe pentru NATO, dar nu se mai poate exclude nimic in acest moment. Operațiunea lui Putin are și dincolo de tot calculul pe care încercam să il pun vedere, militar, strategic, politic există si o doză de nebunie în această operațiune”.

Se va limita Vladimir Putin sau va merge până la Kiev?

Cristian Tudor Popescu: ”Nimeni în acest moment nu poate să facă o predicție în legătura cu ce va face Vladmir Putin. Biden a aunțat o nouă tranșă de sancțiuni. După parerea mea aceste sancțiuni, oricât de puternice, nu îl vor opri pe Vladimir Putin din ceea ce are de gând să facă”.

Este in momentul acesta Ucraina singură?

Cristian Tudor Popescu: ”Da. Ucraina este singură, dar lucrul acesta l-au știut de la bun început pentru că spuneau că soldații noștrii, carnea de tun, vor fi soldații ucraineni. Ucraina nu se așteaptă la o susținere armată din partea altor țări din partea NATO. Au achiziționat multe echipamente militare, dar ucraineni sunt cei care vor trebui sa lupte singuri cu armata rusă”.

Ce poate face Ucraina cu rechete tactice împotriva rachetelor strategice pe care Rusia le are?

Cristian Tudor Popescu: ”Miza în acest moment pentru Vladimir Putin este o îngenunchere cât mai rapidă a Ucrainei cu cât mai puține pierderi de oameni de ambele părți. De aceea a și lansat acea amenințare, acel avertisment, armatei ucrainene să depună armele”.