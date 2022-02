Zelenski: „Rachetele ruseşti lovesc infrastructura ucraineană şi poliţia de frontieră”. Explozii în mai multe orașe

El a anunţat că legea marţială a fost declarată peste tot în ţară şi că a vorbit prin telefon cu preşedintele american Joe Biden.

În prima sa adresare către popor, preşedintele ţării, Volodimir Zelenski a anunţat decretarea legii marţiale. Şeful statului a cerut populatiei să-şi păstreze calmul.

„Dragi cetățeni ucraineni, în această dimineață, președintele Putin a anunțat o operațiune militară specială în Donbas. Rusia a efectuat deja lovituri asupra infrastructurii noastre militare și asupra posturilor de frontieră. S-au auzit explozii în multe orașe ale Ucrainei. Decretez legea marțială pe întreg teritoriul țării. Cu câteva minute în urmă am vorbit la telefon cu președintele Biden. Statele Unite au început deja să mobilizeze un răspuns internațional unit. Astăzi trebuie să rămânem calmi. Stați acasă în mamăsura în care este posibil. Amata își face treaba. Toți oamenii din apărare și securitate sunt la posturi. Nu vă panicați! Suntem puternici. Suntem gata pentru orice scenariu. Vom câștiga în fața oricui pentru că noi suntem Ucraina”, a spus președintele Zelenski.

Într-o declaraţie separată, Ministerul de Externe ucrainean a spus că scopul operaţiunii militare a Rusiei este distrugerea statului ucrainean.

Kievul a făcut de asemenea apel la comunitatea internaţională "să acţioneze imediat".

