Alerta a fost primită vineri după-amiază și viza corpul A al liceului, situat pe strada Aleea Rozelor. La fața locului au fost trimise echipaje de pompieri, precum și echipe ale distribuitorului de gaze, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Olt, preluat de Agerpres.

Potrivit ISU Olt, au fost evacuate, preventiv, 223 de persoane – elevi, cadre didactice și personal auxiliar. Intervenția a implicat echipaje din cadrul Detașamentului Slatina, cu o autospecială de stingere, un echipaj SMURD, o autospecială pentru cercetare chimică, biologică, radiologică și nucleară (CBRN), un microbuz și o autospecială pentru primă intervenție. De asemenea, în zonă au fost prezente două echipe Distrigaz.

În urma verificărilor și măsurătorilor efectuate de echipajele ISU Olt și de specialiștii Distrigaz, nu a fost detectată prezența gazului metan.

„Din măsurătorile efectuate la fața locului, de echipajele ISU Olt și Distrigaz, nu a fost detectată prezența gazului metan. Sursa probabilă a mirosului este un recipient golit în spațiul verde din zona adiacentă liceului”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Olt, Alin Băsășteanu.



