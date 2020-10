Laurențiu Baranga ar fi ajuns şef la Informaţii Secrete şi Spălarea Banilor fără să ia Bac-ul. Cum a fost posibil

Șeful Oficiului Național de Prevenire și Combaterea Spălării Banilor a demisionat, sâmbătă, la nici o lună după ce a fost numit în funcție de premierul Ludovic Orban.

De dimineață, polițiști și procurori au descins în casa demnitarului din Râmnicu Vâlcea într-o amplă operațiune judiciară. Laurențiu Baranga este bănuit că și-ar fi cumpărat o diplomă de Bacalaureat falsă, care l-ar fi ajutat, ulterior, să dobândească studii superioare și să ocupe funcții importante. Vreme de 11 ani a fost șeful Oficiului Național pentru Informații Secrete.

Numit în septembrie șef la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, chiar de șeful Guvernului, Laurențiu Baranga s-a trezit de dimineață cu Poliția la ușă. Un judecător a dat ordin ca apartamentul în care locuiește să fie percheziționat, pentru că demnitarul este bănuit de o înșelăciune de proporții legată de cariera sa profesională.

Ofițerii Direcției de Investigare a Criminalității Economice susțin că „persoana în cauză este cercetată pentru inducerea și menținerea în eroare a mai multor instituții publice, prin depunerea la dosarul de angajare a unor documente de studii falsificate.”

Potrivit CV-ului pe care l-a publicat chiar el, de-a lungul anilor, Laurențiu Baranga ar fi absolvit studiile liceale în 1999 chiar la Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida din Capitală. În realitate, bănuiesc anchetatorii, el nici nu ar fi trecut pe la școală, ba chiar cred că diploma sa de Bacalaureat ar fi cu adevărat falsă.

Laurențiu Baranga avea 32 de ani când susține că a absolvit cu acte în regulă liceul. Cariera lui ar fi avut apoi o evoluție spectaculoasă. Asta și pentru că, potrivit aceluiași CV, ar fi urmat cursurile Facultății de Management, dar și unele postuniversitare, inclusiv la Academia de Poliție.

În 2014, susțin anchetatorii, Judecătoria Sectorului 4 a condamnat o amplă rețea de falsificatori și tot atunci, instanța a anulat sute de diplome false, inclusiv cea a lui Laurențiu Baranga. Asta nu l-a împiedicat să pună mâna ulterior pe alte diplome universitare și postuniversitare. Ba chiar, la un moment dat, a ajuns să predea la o universitate din Târgoviște.

Înainte să devină șef plin peste una din cele mai importante instituții subordonate Ministerului Finanțelor, Laurențiu Baranga a fost vreme de 11 ani director adjunct al Oficiului Registrului Național pentru Informații Secrete de Stat. Adică instituția care trebuia să ii verifice pe toți cei care primeau dreptul să acceseze informații clasificate, unele strict secrete.

Scandalul iscat de ancheta deschisă de Direcția de Investigare a Criminalității Economice și de Parchetul General l-a făcut însă pe Baranga să facă un pas înapoi. La câteva ore după ce polițiștii i-au descins în casă, ministerul Finanțelor a anunțat că Baranga și-ar fi înaintat demisia din funcție încă de joi. Protagonistul scandalului nu a mai răspuns însă la telefon ca să comenteze acuzațiile.

Ancheta i-ar putea aduce lui Baranga o condamnare pentru înșelăciune. Ba chiar și confiscarea tuturor sumelor de bani câștigate vreme de 20 de ani de la instituțiile care l-au numit în funcții de conducere și nu numai pe baza studiilor declarate. Deocamdată, doar două dintre ele cer înapoi peste 640.000 de lei. Până la o decizie definitivă de condamnare, Laurențiu Baranga se bucură însă de prezumția de nevinovăție.

Reacția Premierului Ludovic Orban, după ce Laurențiu Baranga a demisionat



Premierul Ludovic Orban a afirmat, sâmbătă, referitor la cazul preşedintelui Oficiului de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, Laurenţiu Baranga, că s-au aplicat toate criteriile de evaluare a candidaturii, lipsind informaţia legată de falsul diplomelor. ”E treaba lui că ne-a păcălit”, a afirmat Orban.

”E treaba lui că ne-a păcălit. Ieri am avut demisia pe masă. Şi-a dat demisia, nu mai este preşedinte”, a afirmat, sâmbătă, Ludovic Orban despre preşedintele Oficiului de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, Laurenţiu Baranga.

Premierul a explicat că Baranga venea dintr-o funcţie publică, transmite News.ro.

”El era într-o funcţie publică, a venit dintr-o funcie publică. Nu cunosc detaliile, mărturisesc că nu am urmărit cu foarte mare atenţie. A fost evaluată această numire, am aplicat toate procedurile de evaluarea a canidatului, nu am avut aceste informaţii legate de falsul în privinţa diplomelor. Şi am înţeles că este vorba despre toate diplomele”, a mai afirmat Orban.

Premierul adăugat: ”Nu mai conduce nicio instituţie, sunt convins că nu va mai conduce”.