Dezvăluiri tot mai șocante despre doctorița falsă: ”făcea noduri la vene și artere”

Amănunte șocante au ieșit la iveală în ancheta femeii cu diplomă falsă care a lucrat la Spitalul Județean Ilfov.

Au fost audiați mai mulți medici din această unitate sanitară, iar unul dintre ei susține că fosta șefa a secției de ginecologie i-ar fi dat voie Ralucăi Bârsan să facă proceduri medicale complicate. Mai mult, el dat de înțeles că între cele două era o relație ''specială".

Deși scandalul este unul de proporții, la spital nimeni nu a fost tras la răspundere pentru că un om fără studii medicale a operat și îngrijit pacienți.

Medicul Al Jashi Isam este ginecolog în spitalul Județean Ilfov de cel puțin 13 ani. A fost primul chemat să dea declarații pentru că în septembrie 2016 a depus o plângere penală după ce, spune el, i s-a furat halatul în care avea parafa medicală. Povestește că Raluca Bârsan era protejată medicului Roxana Dragu, fosta șefa a secției de ginecologie, și de aceea ar fi fost lăsată să facă proceduri medicale mai complicate.

Al Jashi Isam, medic: "Făcea noduri la vene și artere, pentru asta trebuie să aibă o specialitate de chirurgie că să facă asta. Am văzut-o eu. Era o relație foarte specială. Acest cuplu este un diavol care a păcălit pe toată lumea. Am spus că aveau o relație specială și foarte specială. Și asta pot să confirme toți angajații din spital. Niciodată nu am crezut că era medic, era presiune foarte mare că cine comenta era...''

Medicul Roxana Dragu nu a răspuns solicitării de a comenta aceste acuzații, însă Raluca Bârsan a făcut prima declarație de la începerea scandalului.

Raluca Bîrsan: ''Este o anchetă în curs de desfășurare și deocamdată nu am ce să comentez''

Alți doi medici au fost și ei chemați la poliție, însă la ieșire au fost reținuți în declarații.

Un medic iese de la audieri:

"- Aveau o relație specială cele două?

-Nu am nimic de declarat."

La poliție au fost așteptate și trei asistente de la Spitalul Județean Ilfov, care nu au venit însă să stea de vorbă cu polițiștii. Așadar, audierile continuă și zilele următoare, când vor fi chemate să dea declarații și alte cadre medicale de la același spital.

Între timp, în spitalul aflat în subordinea Consiliului Județean Ilfov se fac verificări interne. Din 2015 și până în 2018, Raluca Bârsan a avut 3 contracte de voluntariat în unitatea sanitară.

Doctor Dan Blendea, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean: "A fost acceptată și agreată și probabil la un moment dat nimeni nu și-a mai pus problema diplomei. Anii au trecut, ea probabil și-a susținut faptul că a trecut timpul''.

Până acum, însă, nimeni nu a fost sancționat pentru că o persoană fără studii de specialitate a efectuat proceduri medicale.

Doctor Dan Blendea, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean: ''Deocamdată am început doar audierile, au fost convocați medicii, asistentele, sunt termene, durează...unii vin cu avocați, unii vin fără avocați. Asta e procedura.. știți foarte bine că sunt anumite termene pentru că finalizarea audierilor de către comisia de disciplină poate duce la sancțiuni".

Doi dintre membrii Comisiei de disciplină vor fi schimbați pentru că, spun reprezentanții spitalului, sunt apropiați ai doctoriței Dragu. Apoi vor fi chemați să dea explicații toți angajații secției de ginecologie, cei de RUNOS, consilierul juridic, dar și paznicii unității sanitare'.

Concluziile anchetei disciplinare vor fi gata în cel puțin 2 săptămâni. Până atunci e posibil că polițiștii să le audieze pe doctoriță Dragu și pe Raluca Bârsan.

