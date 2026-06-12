Imaginile cu Ayoub Junaid au adus în atenția publicului situația dificilă a numeroșilor copii cu probleme de vedere din Gaza, care, din cauza blocadei impuse de Israel și a distrugerilor provocate de război, nu au acces la consultații oftalmologice, ochelari de corecție sau intervenții chirurgicale de specialitate.

După ce videoclipul a fost vizionat de zeci de milioane de persoane, Ayoub a primit o nouă pereche de ochelari. Cu toate acestea, problema sa medicală rămâne nerezolvată, deoarece copilul are nevoie urgentă de o intervenție chirurgicală.

Mama lui Ayoub, Eman Junaid, în vârstă de 30 de ani și strămutată în zona portului din orașul Gaza, a declarat pentru The Guardian că problemele de vedere ale fiului său au început la vârsta de doi ani.

„Ayoub suferă de o miopie foarte severă după ce a avut o boală febrilă”, spune ea. Un medic i-a explicat că vederea copilului ar urma să se îmbunătățească pe măsură ce crește, însă s-a întâmplat exact contrariul. Dioptriile necesare au crescut constant, iar lentilele de care are nevoie nu sunt disponibile în Gaza.

„Ne pregăteam să plecăm pentru tratament, dar a început războiul și totul s-a oprit”, adaugă mama sa.

Ayoub părăsește foarte rar cortul în care locuiește familia. Atunci când vrea să se joace cu frații săi sau cu alți copii, își ține ochelarii cu grijă și se deplasează extrem de precaut. Nu aleargă, nu sare și nu se mișcă liber. Medicii le-au recomandat părinților să evite orice activitate fizică intensă, deoarece o căzătură sau o lovitură i-ar putea afecta și mai mult retina.

Copilul își întreabă adesea mama de ce este diferit de ceilalți copii.

„De ce ceilalți copii nu poartă ochelari ca mine? De ce nu mă pot mișca precum ei? De ce nu pot merge la școală ca ei?”, sunt întrebările pe care i le pune frecvent.

La sfârșitul lunii aprilie, în timp ce mergea pe un drum plin de moloz alături de un membru al familiei, Ayoub a căzut și s-a lovit cu fața de pământ, iar ochelarii i s-au spart.

„A izbucnit în plâns, s-a tăvălit pe jos și a încercat disperat să-i repare. Pentru Ayoub, acei ochelari însemnau totul. Chiar și cu ei vede foarte greu și trebuie adesea să apropie obiectele la câțiva centimetri de față. Fără ei, abia se poate deplasa”, povestește mama sa.

Familia spune că zilele petrecute fără ochelari au fost extrem de dificile pentru copil. Timp de trei sau patru zile, a stat retras într-un colț al cortului și nu s-a putut deplasa fără ajutor. Atunci când încerca să meargă singur, se apleca foarte aproape de sol pentru a putea distinge ceea ce era în jurul său.

Rudele au încercat în repetate rânduri să repare ochelarii, însă lentilele deteriorate nu au mai putut fi salvate.

„Videoclipul pe care l-am distribuit a fost filmat după ce am ajuns în cort. Pe stradă plângea și mai tare și repeta că vrea să-și repare ochelarii pentru că nu poate vedea fără ei. După ce imaginile au devenit virale, am primit ajutor de la donatori și am reușit să obținem o nouă pereche de ochelari, dar nici aceștia nu au dioptriile de care are cu adevărat nevoie”, a explicat mama copilului.

Potrivit familiei, starea emoțională a lui Ayoub s-a îmbunătățit în ultimele zile. Băiatul pare mai dispus să interacționeze cu persoanele care îl vizitează și îi oferă sprijin. Deși schimbarea este încă modestă, apropiații spun că aceasta le oferă un sentiment de speranță într-o perioadă extrem de dificilă.