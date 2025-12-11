Lapte praf pentru sugari, retras de la vânzare în România, după identificarea prezenţei Bacillus cereus pe linia de producție

11-12-2025 | 22:07
Auchan, Selgros şi Kaufland anunţă retragerea unor loturi de lapte praf Nestle pentru sugari, după identificarea prezenţei Bacillus cereus pe linia de producţie. Produsele trebuie predate în magazine.

”Nestlé România iniţiază rechemarea voluntară pentru o cantitate limitată din produsele NAN 1 Optipro şi NAN 1 Comfortis, ca măsură de precauţie din cauza identificarii prezenţei Bacillus cereus pe una dintre liniile de producţie din fabrica de origine, linie pe care au fost produse loturile vizate. Siguranţa şi bunăstarea sugarilor este prioritatea noastră absolută. Menţionăm că nu au fost primite sesizari cu privire la efecte adverse asociate consumului produselor din loturile menţionate, rechemarea voluntară a acestora reprezentând o măsură de precauţie”, este anunţul postat pe site-ul ANSVSA.

Retragerea vizează mai multe loturi.

”Persoanele care au achiziţionat produse din loturile menţionate sunt rugate să nu le ofere spre consum. Cumpărătorii pot returna produsele din loturile vizate direct la magazinele de unde le-au achizitionat pentru a primi contravaloarea acestora”, este anunţul Selgros.

Anunţuri similare de retragere au transmis şi Auchan şi Kaufland.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 11-12-2025 22:07

