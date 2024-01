Kosovarii au luat cu asalt aeroportul din Priștina după ce au scăpat de vizele pentru Schengen. „Acum pot călători peste tot”

Kosovo era singura ţară din Balcanii de Vest ai cărei cetăţeni mai aveau nevoie de vize pentru a călători în spaţiul Schengen din UE.

"Mă simt liber ca o pasăre acum că pot călători peste tot (în Europa)", a declarat Habib Spahiu, care mergea împreună cu fiul său pentru o vizită de două zile la Viena. El a făcut parte dintr-un grup de 50 de persoane care au câştigat o loterie de stat, plătită de guvern, pentru ca această călătorie să marcheze procesul de eliminare a vizelor.

Today at Prishtina International Airport "Adem Jashari," DPM/FM @gervallaschwarz and PM @albinkurti celebrated the historic end of visa restrictions for Kosova ???????? passport holders, accompanying citizens on the first day of visa-free travel into the Schengen zone ????????. #VisaFree ✈️ pic.twitter.com/QJX0NKYajr

Prim-ministrul kosovar Albin Kurti a salutat personal călătorii la aeroport. "Am aşteptat prea mult timp, a fost o lungă nedreptate, dar în sfârşit am reuşit", a declarat Kurti, potrivit News.ro.

Starting from January 1, Kosovars no longer need visas to enter the Schengen Area. Among the first who used the opportunity were 50 winners of a Vienna tour lottery organized by Kosovo's government. "It's a feeling beyond description," a happy traveler told RFE/RL. pic.twitter.com/srLSMjq6Ot