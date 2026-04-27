Conform unui comunicat al Poliţiei Române, în cadrul acţiunii au fost indisponibilizate următoarele categorii de bunuri: sume de bani în valoare totală de 75.247 de lei; 47.933 de bucăţi de îmbrăcăminte, în valoare totală de 14.301.903 lei; 12.974 de perechi de încălţăminte, în valoare totală de 4.437.834 lei; 1.248 de produse de marochinărie, în valoare totală de 414.130 lei; 537 de bucăţi de alte textile, în valoare totală de 281.165 lei; 36.346 de bucăţi parfumuri, în valoare totală de 6.388.387 lei; 3.975 de jucării, în valoare totală de 154.374 de lei.

De asemenea, au mai fost confiscate, printre altele, şase bucăţi programe/ software piratate, în valoare totală de 100.000 de lei; 1.210 bucăţi produse electronice, în valoare totală de 187.630 de lei.

Au fost desfăşurate şi alte activităţi procedurale, respectiv: 41 de autovehicule percheziţionate, 11 sechestre aplicate, 17.524.438 de lei fiind valoarea bunurilor sechestrate, 38 de persoane cercetate şi o persoană reţinută.

Poliţiştii au efectuat şi activităţi de verificare a 200 de agenţi economici, pentru stabilirea legalităţii comercializării produselor purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, în urma cărora au fost înregistrate 71 de dosare penale.