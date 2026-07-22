„Vreau să îmi cer scuze tuturor celor care au rămas fără electricitate în ultimele ore. Aceste scuze sunt necondiționate”, a declarat marți premierul Robert Abela, după ce locuitorii din mai multe localități au spus că au fost nevoiți să petreacă noaptea fără ventilatoare sau aer condiționat, scrie Reuters.

Pana de curent a afectat și sediul Guvernului, inclusiv biroul prim-ministrului și mai multe ministere, precum și numeroase afaceri, potrivit presei locale. Reprezentanții restaurantelor au declarat că au fost nevoiți să arunce alimentele alterate.

Întreruperea alimentării cu energie electrică de miercuri a dus, pentru scurt timp, și la suspendarea procesului unui om de afaceri acuzat de implicare în asasinarea prin atentat cu mașină-capcană a jurnalistei Daphne Caruana Galizia, în 2017.

Val de caniculă

Insula mediteraneană se află la finalul unui val de căldură care a durat cinci zile, perioadă în care temperaturile au ajuns la 42°C. Sâmbătă a fost înregistrată și o temperatură record pentru luna iulie, de 43,3°C.

Compania națională de energie Enemalta a explicat că penele de curent au fost provocate de defecțiuni ale rețelei de distribuție, cauzate de temperaturile extreme și de cererea record de energie electrică.

„Am făcut multe investiții, însă provocările sunt majore. Efectele schimbărilor climatice devin tot mai evidente, iar temperaturile cresc constant și se mențin ridicate pentru perioade tot mai lungi”, a declarat Abela.

Partidul Naționalist, aflat în opoziție, a cerut acordarea de despăgubiri pentru familiile și companiile afectate de întreruperile alimentării cu energie electrică.