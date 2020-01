IPS Teodosie "a furat startul" la Bobotează. Criză de dopuri pentru sticlele cu agheasmă

Preasfințitul Teodosie a furat și în acest an startul sărbătorii de Bobotează.

Așadar, la Constanța s-au sfințit deja apele, cu o zi mai devreme decât cere calendarul bisericesc.

Înaltul prelat nu s-a urcat, ca în alte dați, pe o cisternă, însă a defilat într-un echilibru fragil pe o punte de lemn, instalată între butoaie. În loc să asculte slujba, credincioșii s-au luptat să apuce cât mai multe sticle cu agheasmă, dar mulți au rămas fără dopuri, pitite rapid prin sacoșe de alți enoriași.

Au venit la catedrala Arhiepiscopiei Tomisului, în căutarea liniștii interioare, înainte de Bobotează.

IPS Teodosie: „O sărbătoare cosmică, pentru că participă și Tatăl, cum vom asculta în Sfânta Evanghelie."

Însă nici Evanghelia nu i-a salvat pe unii creștini de o tentație care i-a subjugat brusc: de a pleca acasă cu plasa plină de pet-uri cu agheasmă.

Femeie: „Ia uite, am luat trei sticle.”

Reporter: „Pentru cine ați luat?”

Femeie: „Pentru mine.”

Reporter: „Ce faceți cu ea?”

Femeie: „O să o bem.”

Reporter: „Cum vă ajută?”

Femeie: „Sufletește și trupește."

Femeie: „Șase sticle.”

Reporter: „Sunt suficiente?”

Femeie: „Da, dacă mai e nevoie venim și mâine să luăm."

Femeie: „E foarte bună pentru orișice!”

Preasftintitul Teodosie Tomitanul a renunțat la obiceiul care l-a pus, anul trecut, într-un real pericol. A fost cât pe ce să cadă de pe cisterna plină cu apă, pe care se cocoțase. De data aceasta, asistat grijuliu de un voluntar, a pășit mândru pe o punte, între butoaie, ceva mai lată decât o bârnă de gimnastică.

Femeie: „Am luat, am luat, am luat și mai vin și mâine jos la Cazino. Acolo dă sticluțele acelea mici."

De la Constanța, Teodosie a plecat întins spre Hârșova, unde a ținut încă o slujbă, pe malul Dunării. A aruncat în apă trei cruci de lemn.

Bărbat: „E al treilea an în care sar și am și prins-o tot a treia oară. Asta era obiectivul. Am vrut să am trei.”

Și la București s-a făcut duminică "prima tranșă" de agheasmă mare, pentru ca preoții să aibă destulă, mergând din casă în casă în ajun. Creștinii care au prins momentul au făcut rost imediat de sticle goale.

În schimb, un domn crede că agheasma originală e cea împărțită pe șase ianuarie.

Bărbat: „Fac așa un buchet cum face preotul și dau prin casă.”

În noaptea de Bobotează, tinerele nemăritate ar trebui să-și afle ursitul. Condiția e să postească, să se roage și să ceară preotului un fir de busuioc din mănunchi, pe care să-l pună sub pernă. În Moldova, obiceiul cere ca busuiocul să fie furat.

Recomandăm să-l procurați din piață, chiar dacă planta nu livrează înfățișarea viitorului partener, va face magie într-o porție de paste.

Și tot în orele care preced sărbătoarea, aveți încă o șansă la un an prosper. Înainte de răsărit se dezleagă graiul animalelor, care vor povesti despre comori ascunse.

