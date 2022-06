Iohannis va merge la Kiev, alături de Scholz, Macron și Draghi, susține un oficial ucrainean

Parlamentarul ucrainean Oleksiy Goncharenko a transmis, pe pagina sa de Twitter, că președintele României, Klaus Iohannis, ar urma să meargă, alături de președintele francez Emmanuel Macron, de cancelarul german Olaf Scholz și de premierul italian Mario Draghi, la Kiev. Oficialul din Ucraina susține că vizita celor patru în capitala țării sale ar urma să aibă loc joi.

„Cei trei muschetari. Președintele Macron, cancelarul Scholz, premierul Draghi vor vizita Kievul joi. Și ca d'Artagnan, Președintele României Iohannis”, a scris Goncharenko.

The three musketeers. President Macron, Chancellor Scholz, prime-minister Draghi will visit Kyiv this Thursday. And as d’Artagnan President of Romania Iohannis.