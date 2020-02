Iohannis, despre negocierile privind bugetul UE: Rezultatul e dezamăgitor. Discuțiile au durat până dimineață

Președintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Bruxelles, că rezultatul negocierilor din prima zi a summitului privind împărțirea bugetului UE pe următorii 7 ani e dezamăgitor și că, cel mai probabil, va fi nevoie de un nou summit.

Klaus Iohannis a precizat că negocierile dintre țările membre UE, cu ocazia reuniunii extraordinare a Consiliului European, s-au desfășurat pe tot parcursul nopții de joi spre vineri, el intrând la negocieri, împreună cu echipa sa, abia la ora 6, în dimineața de vineri.

"Părerile au fost destul de împărțite, trebuie să spun lucrurilor pe nume. Sunt state membre care își doresc un buget considerabil mai mic decât cel propus, majoritatea dintre noi ne dorim un buget cel puțin atât cât e propus sau mai mare. Au urmat discuții în formate mici, bilaterale, reprezentanții statelor cu conducerea Consiliului și Comisiei. Aceste discuții au durat până la 6 dimineață, când am intrat eu cu echipa mea la negocieri. Rezultatul este cel puțin deocamdată dezamăgitor. Nu pot să spun că s-au făcut progrese, pozițiile nu s-au apropiat. Astăzi, intrăm într-o ședință în plen, să vedem dacă putem obține un progres în aceste negocieri. Ar fi bine să obținem un progres, dar majoritatea dintre noi sunt destul de sceptici", a spus Iohannis, în fața jurnaliștilor prezenți la Bruxelles.

Klaus Iohannis a precizat că România are nevoie de fonduri europene pentru coeziune și pentru agricultură, unde propunerea actuală de buget a venit cu o reducere cu care România nu este de acord.

"Eu am reiterat importanța coeziunii pentru noi - este vorba despre bani pe care îi investim în fiecare comunitate, sunt bani care ajung, practic, la fiecare român și ne ajută să ajungem la un nivel de dezvoltare, la un nivel de trai comparabil cu celelalte state din Uniunea Europeană. Pe de altă parte, am subliniat încă o dată că politica agricolă comună este un pilon de bază, trebuie finanțat, și pentru România aceste fonduri sunt foarte importante, cu un accent special pe fondurile destinate dezvoltării rurale, unde au apărut în această propunere de buget reduceri care ni se par prea mari. Pe de altă parte, am arătat că este nevoie de un buget suficient de mare în ansamblu, pentru a putea finanța și celelalte proiecte ale Uniunii, proiectele de modernizare, cercetare și așa mai departe", a explicat Iohannis.

Iohannis: E nevoie de cel puțin încă un summit

Iohannis a menționat că președintele Consiliului European, Charles Michel, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au fost deschiși propunerilor făcute de România, însă aceasta a fost doar o parte a negocierii.

"Atât președintele Charles Michel, cât și Ursula von der Leyen au fost deschiși propunerilor noastre și după discuțiile pe care le-am în urmă cu câteva săptămâni, cu președintele Consiliului, au apărut modifcări în propunerea de buget care vin în întâmpinarea solicitărilor noastre, dar este doar o parte din negociere. Până când nu avem unanimitate pe buget, avem doar discuții", a mai spus Iohannis.

Întrebat dacă ar putea avea loc un nou summit, președintele României a menționat: "Tehnic, se numește negobox-ul, ceva de negociat. Nu se pot face multe modificări. Dacă nu ne înțelegem pe această propunere, trebuie uitată și venită cu o altă propunere, care va necesita zile până se elaborează. Procesul s-ar putea să fie destul de lung până în final".

Întrebat din nou dacă asta înseamnă un nou summit, Iohannis a răspuns: "Cel puțin încă un summit, lucrurile dacă avansează în ritmul de ieri și azi-noapte, vor necesita încă multe întrebări".

Liderii europeni trebuie să împartă 1000 de miliarde de euro

Liderii europeni trebuie să ajungă la un acord privind bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027 şi să găsească o cale să împartă 1000 de miliarde de euro, astfel încât să împace politicile tradiționale ale Uniunii, legate de fondurile destinate regiunilor mai puţin dezvoltate, cu ″politicile viitorului″⁣, unde prioritare sunt mediul, apărarea şi digitalizarea.

Discuţiile au la baza patru variante de buget. Banii în buget sunt strânşi după ce fiecare stat a contribuit cu acelaşi procent din venitul sau. Sunt patru variante de buget, toate lovite de ieşirea Marii Britanii din Uniune, care înseamnă un gol de 75 de miliarde de euro.

45 de miliarde de euro pentru România

În total, România ar putea să beneficieze de fonduri de la UE de 45 de miliarde de euro pentru perioada 2021-2027, cu 40% mai mult faţă de intervalul 2014-2020. Cel puţin 17 miliarde de euro ar fi pentru fermieri şi dezvoltare rurală.

Siegfried Mureșan, europerlamentar: „Comisia Europeană propusese o reducere pentru România de la 8 la 6 miliarde de euro, însă noi am făcut eforturi majore în ultimele luni de negociere şi suntem optimiști că vom primi mai mult decât cele 6 miliarde de euro să producă brânză de calitate, nu să vândă lapte, să nu exportăm animale vii.”

La aceste sume se va ajunge doar dacă ţara noastră va face proiecte de calitate, acceptate şi decontate ulterior de Bruxelles. O decizie finală privind bugetul UE este aşteptată zilele acestea sau, cel târziu, în primăvară.