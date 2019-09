Învățământul profesional, obligatoriu pentru cei cu media sub 5 la admitere. Care vor fi urmările

Învățământul profesional devine obligatoriu din acest an școlar pentru toți elevii care nu reușesc să obțină media 5 de admitere, după Evaluarea Națională.

Sunt vizați de această modificare cei care intră săptămâna viitoare în clasa a VIII-a și la stat și la privat. Măsura anunțată astăzi și publicată în Monitorul Oficial, trimite elevii cu performanțe scăzute la școlile profesionale. Unii specialiști în educație spun însă că învățământul profesional va fi invadat de elevi foarte slab pregătiți.

Cu câteva zile înainte de începerea anului școlar, prin ordin de ministru publicat în Monitorul Oficial, absolvenții claselor a 8-a vor fi obligați să aleagă școlile de meserii de trei ani dacă nu vor avea media de admitere peste 5.

Media de admitere la liceu pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a noua se va calcula la fel: rezulatul de la Evaluarea Națională va conta în media de admitere în proporție de 80%, iar o pondere de 20% va avea media generală de absolvire a claselor 5-8. Așa că, de pildă, un elev care va avea 4,90 la Evaluarea Națională, însă media de absolvire a claselor 5-8 va fi mai mare, cea din urmă îl poate ajuta să aibă o medie de admitere de peste 5 și să între la liceu.

Reprezentanții părinților cred că măsura anunțată este bună.

Părinte: „Consider că era mai grav să te duci cu un elev la un liceu teoretic, să între cu o medie cu mult sub nota 5, astfel încât să nu aibă nicio șansă să obțină o diplomă de bacalaureat și vom avea un elev care nu termină și nu are nicio calificare, decât un elev care dacă merge la profesională, va avea o calificare. Nu e nimic rău în a fi un bun meseriaș. Uitați-vă ce lipsă acută este pe piața muncii de meseriași. Plus că nu i se îngrădește drumul. După școala profesională poate să mai facă un an și să meargă în învățământul superior.''

Există însă și voci care atrag atenția asupra riscurilor.

Marina Manea, ISMB: Ideea e să nu transformăm învătământul profesional într-o cenușăreasă a învățământului, pentru că ne putem afla în situația în care un elev cu media 7 sau 8 ar alege de bunăvoie învățământul dual sau profesional și și-ar pune întrebarea dacă nu cumva repartizarea implicită a elevilor cu medii sub 5 nu scade foarte tare până la urmă și concurența și gradul de pregătire.''

Pe de altă parte, specialiștii în educație vorbesc despre o posibilă repopulare a sistemului de învățământ profesional, care în ultimii ani a dus lipsă de elevi.

Numai anul trecut au fost alocate peste 56 de mii de locuri în școlile profesionale, însă aproape jumătate rămân neocupate în toamnă. Cel puțin după prima etapă de înscrieri.

Anul trecut școlar, peste 26 de mii de absolvenți de clasa a 8-a au avut media de admitere sub 5. Adică aproape 18 %. Toți acești elevi ar fi trebui să ajungă, dacă această modificare a mediei de admitere îi viza, în astfel de școli de meserii. Însă din această toamnă în învățământul profesional vor ajunge puțin peste 11 mii de elevi, așa că peste 30 de mii de locuri vor rămâne libere.

Așa se întâmplă, de pildă, la Liceul Tehnic Media din Capitală. Aici cele două clase de învățământ profesional dual și clasic rămân cu 20 de locuri libere. Puțini au fost cei care au acceptat să urmeze cursurile de meserii în sistem dual, chiar dacă ar fi primit și bursă de la stat în valoare de 200 de lei , dar și de la agentul economic de peste 700 de lei.

Director: „E în avantajul liceelor, pentru că, de exemplu, Colegiul Tehnic Media a avut în anii anteriori o clasă în sistemul de învățământ profesional dual dar n-a reușit să le realizeze. N-am avut decât 1,2 cereri și n am putut face nicio clasă, pentru că și elevii cu media sub 5 au mers la clase de invățământ tehnic, poate chiar teoretic. Așa că la anul, aceste clase, aceste locuri vor fi toate ocupate.''

Vizați de noua modificare sunt elevii care întră în această toamnă în clasa a 8-a și care vor susține Evaluarea Națională anul viitor.

