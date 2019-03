Interviu cu Ștefan Mandachi, suceveanul cu 1 metru de autostradă. Cum a rămas fără permis

Corespondentul Știrilor ProTV, Vitalie Cojocari, i-a luat un interviu omului de afaceri din Suceava, Ștefan Mandachi, care a construit simbolic autostrada de un metru, singura din Moldova.

Protestul faţă de lipsa autostrăzilor şi în special a unei autostrăzi care să lege Moldova de restul ţării a luat avânt pe internet unde s-a viralizat, fiind susținut de mii de oameni. Clipul manifest al acestei campanii a fost lansat pe 4 martie, iar până acum a adunat peste 1 milion de vizualizări pe Facebook.

Mai multe companii şi antreprenori s-au alăturat demersului. Propunerea lui Mandachi este ca pe 15 martie, timp de 15 minute, începând cu ora 15 să oprească activitatea. Totul - ca un semnal de alarmă pentru lipsa autostrăzilor.

Ștefan Mandachi i-a povestit lui Vitalie Cojocari cum a ajuns să aibă permisul suspendat după ce a fost prins de poliție cu 100 de km la oră în localitate.

Vitalie Cojocari: Vreau să știu dacă ai venit azi de la Suceava și cât ai făcut până la București.

Ștefan Mandachi: Am venit acum câteva zile și am venit cu avionul, n-am venit cu mașina. Cele mai multe drumuri din viața mea le-am făcut la București cu mașina. Sunt două posibilități. Ori conduci legal și atunci faci 8 ore jumătate, chiar 9 ore dacă faci pauză. Ori ești contravenient.

Vitalie Cojocari: Cum ți-a venit ideea aceasta cu protestul. Știu că toată lumea este nemulțumită de infrastructură. Dar, anume, cum ai ajuns la ideea asta, să faci un metru de autostradă?

Ștefan Mandachi: Ideea a evoluat. Prima data am început cu afișe. Am așteptat reacții, reacțiile nu au apărut. Am văzut reacția sau lipsa de reacție a autorităților și ideea s-a metamorfozat și ulterior a evoluat si am spus ca trebuie sa facem un simbol care să fie un exemplu pentru toată lumea și să fie un semnal de alarmă suficient de bun.



Vitalie Cojocari: Dar cum ți-a venit ideea să faci fix un metru de autostradă? A fost ideea ta sau a altcuiva?

Ștefan Mandachi: Ideea a fost a mea. Nu era importantă dimensiunea, dar asta era cel mai accesibil. Nu puteam să fac 1 km, că nu aveam un teren și am stabilit că 1 metru poate să fie reprezentativ ca cifră. 1 metru.

Vitalie Cojocari: Lumea a luat-o ca pe o glumă: 1 metru de autostradă.

Ștefan Mandachi: Nu toată lumea a luat-o ca pe o glumă. E un simbol, nu e o șotie. Respectă dimensiunile unui metru de autostradă. Nu respectăm parametri CNAIR, dar ca dimensiuni, respectăm. Bineînțeles că a stârnit reacții râsu-plânsu. Te întrebi din ce cauză nimeni nu a reușit să facă măcar un metru de autostradă. E o glumă retorică.

Vitalie Cojocari: Ce vei face pe 15 martie?

Ștefan Mandachi: Pe 15 martie, sper să vină câteva zeci de mii de oameni la Suceava, din întreaga lume. Au anunțat că vin și din diaspora, și din toată România. Vor veni să vedem la fața locului primul metru de autostradă. Pentru că până acum nu a fost văzut de nimeni. Vom tăia simbolic și o panglică. Dezvelim acest simbol. Luați-o cum vreți!

Vitalie Cojocari: Cu terenul respectiv a fost și o controversă.

Ștefan Mandachi: Terenul este al meu din 2014. Vă dați seama că nu aș fi putut face manifestul pe un alt teren sau să-mi asum un astfel de risc. Ar fi fost absurd. A fost o neînțelegere. O dezinformare. M-am întâlnit și cu primarul și l-am întrebat cum am reușit sa fiu expropriat de teren și mi-a spus că eu vă susțin din toate punctele de vedere. A fost o neînțelegere peste care am trecut.

Vitalie Cojocari: Locul este cunoscut?

Ștefan Mandachi: Nu. Acum cred că va deveni un loc de pelerinaj. Acum nu este dezvelit. Este acoperit. Este pe un teren agricol. Se vede de pe drumul european.

Vitalie Cojocari: Ați avut toate avizele pentru el?

Ștefan Mandachi: Da! În momentul în care ne-am gândit să edificăm un astfel de monument sau autostradă ne-am dus să cerem autorizație. Mi-am pus problema că vor fi întrebări de genul acesta. Deși nu le văd esențiale. Le văd total pe alături. Am spus că avem un proiect tehnic. Nu puteam să spunem că este o autostradă că spunea lumea că eram nebuni. Avem o platformă betonată, fără fundație. Și atunci ni s-a spus să solicităm cerificatul de urbanism. S-a solicitat acest certificat în care erau necesare câteva autorizații: de la poduri, de la drumuri. Nici nu mai știu. 5-8. Nu mai știu exact. Ideea e în momentul în care ne-am dus ne-a dat aviz pe negație. Nu ne trebuie autorizarea lor pe acea construcție.

Vitalie Cojocari: Cum ți se pare ideea asta de a avea un aviz că nu ai nevoie de aviz?

Ștefan Mandachi: Este nevoie de aviz. Dar dacă eu am făcut la 50 de m pe proprietate privată, legea prevede că la 25 de metri de drum ai nevoie de aviz.

Vitalie Cojocari: Întreb ca să îmi dau seama dacă a fost foarte complicat pentru voi să obțineți aceste avize.

Ștefan Mandachi: Nu a fost complicat. A durat câteva zile.

Vitalie Cojocari: Care a fost cel mai complicat lucru din construcția autostrăzii?

Ștefan Mandachi: Să cenzurăm că noi avem un proiect prin construirea unui metru de autostradă. Trebuia să cenzurăm în fața constructorilor, oamenilor noștri. Noi știam 5 oameni despre asta, ce vrem să facem cu acest proiect și riscam să se ducă vestea și să pierdem mesajul. Am insinuat practic că vom face un spot publicitar.

Vitalie Cojocari: Cum a fost filmarea spotului?

Ștefan Mandachi: După ce am alergat, trei zile nu am putut să merg. Făceam duble pe sprinturi, alergam foarte foarte mult.

Vitalie Cojocari: Mașina apare murdară.

Ștefan Mandachi: Da am trecut printr-o groapă și... nici nu știam că mașina o să apară în cadre.

Vitalie Cojocari: E un Porsche. De ce un Porsche și nu un Logan?

Ștefan Mandachi: Păi, dacă eu conduc Porsche? Vreți să-i mint pe oameni? Și după aia să se spună că el conduce un Porsche și în spot e un Logan. Nu era fair play. Asta conduc până la urmă. Insinuați că ar avut un succes mai mare cu un Logan? Nu cred. Sunt un om suficient de asumat încât să-mi asum că eu conduc un astfel de bolid, cum îi spun unii. Îl conduc prin prisma faptului că vreau să fiu în siguranță.

Vitalie Cojocari: Crezi că se va schimba ceva după acest protest?

Ștefan Mandachi: Este greu de spus. Aștept cu nerăbdare ziua de 15 martie. La ce avalanșă de susținere avem până acum, cred. Dar vreau să văd că nu există curaj numai din spatele tastaturii. Că există curaj și lumea trece și la fapte. Vreau să fie atunci o mare coaliție a românilor.

Vitalie Cojocari: Ai mai participat la proteste?

Ștefan Mandachi: Nu. Am mai ieșit o dată la un protest față de eutanasierea câinilor. A fost singurul protest la care am mers.

Vitalie Cojocari: Dar de protestele acestea care au loc acum în România, în marile orașe, ce părere ai?

Ștefan Mandachi: Nu cunosc exact problema. Eu m-am focusat foarte mult pe proiectul meu. Pe infrastructură.

Vitalie Cojocari: Cum ați găsit oamenii pentru a construi metrul de autostradă? Știu că este o problemă chiar și în zona Moldovei.

Ștefan Mandachi: Am luat o firmă autorizată, care face construcții industriale. Și le-am spus că avem de turnat o platformă pentru un gard. Am făcut un contract. Au venit oamenii cu toate sculele necesare, autorizate, le-am spus să nu cumva să veniți fără cască de protecție. În momentul în care construiești ceva, e nevoie de orice. Și dacă faci un coteț trebuie să ai cască în cap. Am vrut să se respecte legea. În jur de 17 oameni, muncitori calificați. Cred că ne-a luat în jur 7 ore, cu tot cu duble.

Vitalie Cojocari: De atâta timp, să zicem din 89 încoace nu s-a construit niciun metru de autostradă...

Ștefan Mandachi: Milioane de ore sau nu știu. Nu am făcut un calcul, dar am devenit curios acum.

Vitalie Cojocari: Cum ți se pare diferența asta? Că voi în 7 ore ați construit un metru de autostradă și...

Ștefan Mandachi: Dar nu trebuie să ne luăm pe noi ca tipar. Haideți să luam China ca tipar. 10.000 de km într-un an. Și în China este un relief mai dur ca în România.

Vitalie Cojocari: Și la noi de ce nu se poate?

Ștefan Mandachi: Și eu mă întreb asta. Răspunsul este că au fost extrem de nepăsători, extrem de indiferenți, extrem de sictiriți cu privire la o nevoie strigentă, care pune în pericol viața.

Vitalie Cojocari: Dacă ai fi ministrul Transporturilor?

Ștefan Mandachi: Nu-mi doresc să fiu ministrul Transporturilor. Niciodată. Nu doresc să fac politică. Nu vreau să fiu niciun ministru. Vreau să fiu Ștefan Mandachi, antreprenor de la Sf. Ilie.

Vitalie Cojocari: Dacă vine ministrul și spune Ștefan Mandachi construiește o autostradă din Suceava la București?

Ștefan Mandachi: Cu cel mai mare drag. Să facă un cadru legal, să existe o coaliție de antreprenori care pot să facă o astfel de autostradă. Eu nu o voi face pentru că nu vreau să fac drumuri. Nu am făcut aceest proiect să câștig vreo licitație, să construiesc poduri sau mai știu eu ce. Dar sunt oameni, antreprenori care sunt mult mai capabili decât cei care au putut să construiască.

Vitalie Cojocari: Ai spus de multe ori că nu vrei să intri în politică. De ce?

Ștefan Mandachi: Pentru că nu mă pricep la politică. Nu știu cum să fac lucrurile să meargă din postura unui politician, dar pot să spun că pot face lucrurile să meargă din postura unui om de afaceri. Și se pare că am reușit să inspir mai mulți oameni din această postură, cea de antreprenor, decât din cea de politician. Nu am visat niciodată să ajung politician. Eu am caietul de visuri făcut, cu 100 de visuri acolo.

Vitalie Cojocari: Care este cel mai important vis?

Ștefan Mandachi: Să fiu liber. Mi-am dorit să fiu bogat, liber și independent.

Vitalie Cojocari: Și ești bogat?

Ștefan Mandachi: Sunt capitalist.

Vitalie Cojocari: Știu că de regulă milionarii nu se întreabă cum au făcut primul milion. Tu cum ai început să faci bani?

Ștefan Mandachi: Cu extrem de multă muncă, auto educare și perseverență, și cu găsirea vocației în interiorul meu. La un moment dat, era să nu-mi respect vocația și să merg pe drumul avocaturii. Am fost avocat. Am renunțat pentru că eram făcut pentru asta. Deși cred eu că aș fi reușit să am succes și ca avocat. Cred eu pentru că am o părere bună despre mine.

Vitalie Cojocari: A fost grea trecerea de la avocat la antreprenor.

Ștefan Mandachi: Foarte grea pentru că era presiunea familiei. Familia și-a dorit ca eu să fiu avocat, nu antreprenor. Am avut evident și susținere din partea familiei.

Vitalie Cojocari: Politicienii te-au susținut în demersul tău?

Ștefan Mandachi: Puțini, dar m-au susținut. Au fost și miniștri...Nu cred că din actualul Guvern....Îi mulțumesc primarului din Iași care a motivat și alți primari. Sunt și 9 primari din Gorj.

Vitalie Cojocari: Contează culoarea politică?

Ștefan Mandachi: De ce ar conta în contextul ăsta? Pentru că ei manifestă în calitate de cetățeni, cred, nu de politicieni. Nimeni nu a spus că sunt nemulțumit în calitatea mea de politicien. Sunt nemulțumit în calitatea mea de om condamnat la moarte pe drumurile din România.

Vitalie Cojocari: Ministrul Transporturilor crezi că te susține?

Ștefan Mandachi: Sper!

Vitalie Cojocari: Astăzi a spus că nu vrea ca oamenii să protesteze 15 minute. El își dorește să construiască autostrăzi. Tu îl crezi?

Ștefan Mandachi: Până nu văd șantierul cum pot să cred.? Asta o aud de 30 de ani. De când aveam 4-5 ani și mergeam la mare cu părinții tot văd morți pe șosele, morți pe șosele. Și tot asta am auzit, că o să facă autostradă. Cât am fost licean, asta am auzit, student tot asta am auzit, avocat tot asta am auzit, antreprenor tot asta am auzit.

Vitalie Cojocari: Te-a motivat,copil fiind, că vedeai morți pe șosele?

Ștefan Mandachi: M-a înfuriat. Pentru că și eu am fost unul dintre ceilalți. Nu am fost mai cu moț. Și am persistat într-o zonă de tăcere, de indiferență și acum nu am mai rezistat și am luat act.

Vitalie Cojocari: Dacă ar fi să vorbești cu un politician care este acum la conducere, ce i-ai spune?

Ștefan Mandachi: Să pună mâna pe lopată și să înceapă o autostradă exact cum am făcut eu.

Vitalie Cojocari: Mă gândesc că domnul Iohannis, domnul Dragnea, doamna Dăncilă nu pot ieși ei cu târnăcopul și să construiască autostrada. Ce ar trebui să facă?

Ștefan Mandachi: O macro strategie pentru construcția de autostrăzi în primul rând. Sau să caute specialiști în construcția de autostrăzi. Sunt mii în lume acum. Se construiesc autostrăzi peste tot. Nu se mai pune problema de drumuri expres în lumea civilizată. Eu nu am auzit în Dubai să se pună problema construirii unui drum expres cum speră gorjenii. În lume nu se mai construiesc drumuri exprese acum. Poate în Tanzania. Să meargă să caute specialiști din America, din Franța, din China, din Germania, din Ungaria, din Bulgaria că au mai mulți km de autostradă decât noi.

Vitalie Cojocari: Și cum reușesc ei și noi nu suntem în stare?

Ștefan Mandachi: Eu cum am reușit ca antreprenor să găsesc specialiști pe care să-i aduc în firmă. Că nu am fost deștept de la început. Am fost suficient de isteț încât să mă duc să-mi iau niște specialiști care să-mi dea din expertiza lor și am implementat mai departe. Și uitați că am dezvoltat si un lanț de franciză și hotel.

Vitalie Cojocari: S-a întâmplat să fii într-un accident sau să-ți fie suspendat permisul?

Ștefan Mandachi: Am avut permisul de conducere suspendat pentru viteză, spre Suceava. M-a prins cu 100 km/h într-o zonă cu limita 50km/h. Cum să nu mă grăbesc vă dați seama că am făcut un milion de km la volan. Câteodată apare câte o situație sau te simți rău. Nu te grăbești că vrei să te grăbești. Ți se face rău, ți-e foarte cald, te sună cineva că s-a întâmplat ceva acasă. Diverse lucruri care îți schimbă starea de spirit. Și tu mergi, un tir în față, o căruță în spate, din partea opusă vin la 3 metri 5000 de mașini. Dacă mergi Suceava-București și te întorci prin Brăila și ajungi la Suceava treci la 2 metri cu mii de mașini. Probabilitatea este enormă să faci accident.

Vitalie Cojocari: Și atunci când ai mers cu 100 în localitate ți-ai asumat lucrul acesta?

Ștefan Mandachi: Vă dați seama că mi-am asumat. Acum când am mers de la Suceava la Iași, când a murit mama, cu o zi înainte, am mers mult peste limita legală. Nu aveam cum. Eram disperat. Și atunci s-a acumulat o furie enormă. Trebuia să ajung la spital, avem oameni care mor în spitale, că noi vrem să facem spitale, dar cum ajungem la spitalele alea.

Vitalie Cojocari: Și policienii cum merg?

Ștefan Mandachi: Tocmai v-am spus. Sunt două posturi: cea de contravenient și cea de a respecta viteza legală. Noi de la TârguJiu la Suceava, am făcut un test. Am pus o cameră video pe mașină, și am spus în felul următor, de la Târgu Jiu vii la ședință la Botoșani, dar respecți viteza legală de mers. 16 ore. Un drum de 500-600 de km. Mai contează cât? Dacă o iei pe defileu, pe Petroșani și urci pe Bistrița și respecți viteza legalaă, te claxosonează din fața, din spate, dă-te din drum, toată lumea e grăbită, nimeni nu respectă viteza legală în România. Dacă există unul care și-a luat permis în România și a respectat viteza legală de mers întotdeauna...

Vitalie Cojocari: Și atunci ți-a venit această idee?

Ștefan Mandachi: Nu, atunci a fost picătura care a umplut paharul. Nu puteam ajunge la mama. Era la terapie intensivă, ora de vizită era de la 1.30 la 3.00. Atunci eram atât de disperat încât și reglam viteza. Că mă gândeam că dacă mă oprește poliția trebuie să mai stau 20 de minute să semnez procesul verbal. Și mai pierd din ora de vizită. Și mi-am sunat atunci avocații. Am spus că nu se mai poate. Imi asum orice consecințe. Poate să se întâmple orice cu firma mea, cu cele ale familiei. Nu mai contează.

Vitalie Cojocari: Au fost ceva consecințe după ce ai început acest proiect? Ai simțit vreo presiune din partea autorităților sau a oamnilor. Consecințe pozitive-negative?

Ștefan Mandachi: Din partea autorităților, în general consecințe pozitive, nu am avut consecințe negative până acum. Nu sunt nedrept să spun că am avut vreo problemă. Nu știu ce se va întâmpla pe viitor și nici nu mă interesează, nici nu insinuez ceva. Probabil peste 6 luni de zile nu va mai ști nimeni de Ștefan Mandachi. Nu pot să anticipez, să speculez. Nu am avut probleme, am avut un val de susținere de 99,99%. Cei 0,1% care nu mă susțin au propria lor părere, cu care nu sunt de acord, dar pe care o respect. Că mi-aș face reclamă...

Vitalie Cojocari: Crezi că va avea succes campania ta?

Ștefan Mandachi: Îmi doresc enorm să aibă succes. Ca Suceava să fie alături de mine. Să vină jumătate de oraș. Județul Suceava are 500.000 de locuitori. Măcar 5% dacă ar veni din județ. Imi doresc imi primul rând ca sucevenii să rezoneze cu ce am făcut eu, pentru că până acum nu a fost niciodată vorba de autostrada din Suceava. Eu vreau autostradă și de la Bacau, și de la Iasi, și de la Suceava. Dar am pus Suceava pe harta de interes a României și acum toată lumea spune că autostrada se va duce la Suceava, dacă se va face. Aștept ca sucevenii care sunt principalii beneficiari să vină. Am primit o susținere enormă, copleșitoare.

Vitalie Cojocari: Cei cărora te-ai adresat în spot au răspuns?

Ștefan Mandachi: Viorel Cataramă a răspuns și îi multumesc pentru asta, pentru că va suspenda activitatea celor 1000 de angajați pe care îi are. Domnul Gigi Becali și Ion Țiriac, nu am auzit încă, dar mai au timp.

Vitalie Cojocari: Ce așteptări ai de la autorități?

Ștefan Mandachi: Eu vreau să văd începutul autostrăzii și cum evoluează ea. Cum ați văzut în clip. Betoane, macarale, excavatoare. Tot

Vitalie Cojocari: Te aștepți ca domnul ministru al Transporturilor să-și întrerupă munca timp de 15 minute

Ștefan Mandachi: Nu am nicio așteptare. Sper ca în calitate de român să facă gestul ăsta.Nu știu ce poate să facă. Eu îl învit în calitate de român să-și întrerupă activitatea 15 minute. Invit și alți politicieni în calitatea lor de cetățeni și de oameni care riscă să-și piardă viața pe șosele. Oricine crede în manifestul nostru, poate să facă gestul ăsta. Nu contează că e de la partidul X, Y, Z, sau CNAIR. Toți trebuie să tragem un semnal de alarmă comun. Nu e manifestul lui Ștefan Mandachi. Eu am aprins o scânteie. Acum toată lumea a făcut niște gesturi de curaj enorme.

Vitalie Cojocari: Din țară ce așteptări aveți?

Ștefan Mandachi: Am așteptarea ca toată lumea să fie solidară cu acest manifest și ca toată lumea să protesteze pașnic. Nu neapărat să oprească mașinile pe marginea drumului. Acolo a fost o metaforă. Nu vreau să încurc traficul. Nu vreau sa fac un blocaj, poate mai este cineva într-o salvare, vin pompierii, e nevoie de intervenția politței, jandarmilor. Pot protesta dimineața 15 minute înainte de serviciu. Nu e nevoie să blocăm drumuri. Nu vreau răscoală, nu vreau revoluție.

Vitalie Cojocari: Dacă ai vreun mesaj...

Ștefan Mandachi: Nu am mesaj pentru politicieni. Am un mesaj pentru toți români. Vreau să le spun că îi iubesc enorm și le multumesc din suflet. Mă înclin cu respect și recunoștință în fața lor. Sunt copleșit de atenția care mi-a fost acordată. Mai avem doua zile în care putem să ducem provocarea, tăvălugul ăsta mai departe. Văr rog din suflet să continuați provocările. Nu renunțați la provocări. În momentul în care vom fi sufiecient de mulți ca să fie un semnal de alarmă național, atunci cred în efectele ce vor urma. Vă rog din suflet să continuați provocarile, sa share-uiți și să fiți alături de noi.

