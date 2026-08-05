„Prima intervenție are loc în zona Valea Bolvașnița, unde, pentru limitarea extinderii flăcărilor, intervin 15 militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Caransebeș. Misiunea este sprijinită aerian de un elicopter dotat cu sistem Bambi Bucket, iar la sol acționează alături de pompieri 15 lucrători silvici și un voluntar”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Caraș-Severin, potrivit Agerpres.

Elicoptere și echipe de la sol, mobilizate în zone greu accesibile

Cea de-a doua suprafață afectată se află în zona localității Lindenfeld. La fața locului au fost mobilizați 15 militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Reșița, iar operațiunile de stingere sunt susținute, de asemenea, de un elicopter de intervenție.

„Misiunile sunt în desfășurare, echipajele depunând eforturi susținute pentru izolarea focarelor și împiedicarea propagării acestora, pe un teren accidentat și în condiții meteorologice ce favorizează arderea”, menționează sursa citată.

Informații suplimentare privind suprafețele afectate și cauzele probabile ale izbucnirii incendiilor vor fi furnizate la finalizarea operațiunilor, mai arată ISU Caraș-Severin.