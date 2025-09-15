Provocarea virală care merită urmată: ”Septembrie fără cheltuieli”. Gesturile simple prin care economisești și 1.000 lei/lună

După vară și cheltuielile mai mari din vacanță, luna septembrie vine cu nevoia de a mai economisi niște bani - mai ales în astfel de perioade, cu scumpiri și instabilitate economică. Pe rețelele sociale, este virală o „cură de slăbire” pentru buget.

Am o provocare pentru voi - este o provocare virală pe TikTok, Facebook, Instagram, în special în Statele Unite sau în Marea Britanie. Se numește ”no spend september” - adică septembrie fără cheltuieli.

Așadar, ce ați zice să nu cheltuiți nimic, în afară de necesități, o lună întreagă? Ați putea?

A devenit popular pentru că există nevoia pentru mulți să resetezi obiceiurile de consum. Oamenii spun că ajung să economisească destul de mult, că te face să îți dai seama că uneori cheltuim impulsiv, că de fapt poți trăi cu mai puține obiecte - adevărul e că mulți avem tendința să adunăm lucruri.

Așadar, regulile sunt:

- Sunt permise doar cheltuielile esențiale, necesități: chirie sau rate, facturi, cumpărături pentru mâncare, medicamente etc.

- Nu sunt permise în schimb dorințele: cafele sau mese în oraș, mâncare comandată, haine, cosmetice etc - cumpărăturile din impuls.

Cea mai populară "cură" este ”no spend septembrie”, dar unii au adaptat, acceptă provocarea pentru o lună întreagă, oricare ar fi ea, atunci când simt nevoia, pentru o săptămână sau chiar pentru un weekend.

Care este scopul provocării - în primul rând pentru a economisi niște bani, mai în contextul scumpirilor, în contextul în care în multe țări situația economică este incertă.

Dar unii caută soluții și pentru a se raporta altfel la bani, într-o eră a consumerismului - adică devin mai atenți pe ce cheltuiesc banii, învață să prelungească viața obiectelor, să nu mai arunce mâncare, să găsească mai mult și să găsească variante alternative de a petrece timpul.

Regula de aur a cheltuielilor: 50-30-20

Haideți să vedem cât am putea să economisim la noi din schimbarea unor obiceiuri. Fiecare își poate face propriile reguli și propriile calcule.

- De exemplu, cineva care cumpără cafea în fiecare zi, să zicem 10 lei - poate reduce cheltuielile cu 300 de lei dacă nu bea deloc sau face acasă

- Cineva care comandă mâncare de două ori pe săptămână - de 70 lei, de exemplu, 280 de lei.

- Mici cumpărături la magazin pentru ceva dulce - 5-10 lei pe zi, pot însemna încă cel puțin 200 de lei pe lună

- Sau să alegi mijloacele de transport în comun în loc de taxi.

Dar haideți să vedem ce zic oamenii care au acceptat provocarea, de ce au făcut asta și cum se descurcă. Și poate după o astfel de cură, putem să ne organizam mai bine bugetul, să facem mai bine diferența între nevoi și dorinte, poate e mai ușor de respectat regula 50-30-20.

Cam așa ar trebui să fie împărțite veniturile noastre: 50% necesități, 30% dorințe și 20% să economisim și să investim. Sper să acceptați provocarea să reușiți să economisiți niște bani.

