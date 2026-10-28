Fenomenul de îmbătrânire demografică s-a accentuat, populaţia vârstnică de 65 ani şi peste depăşind cu 39,2% populaţia tânără de 0-14 ani (4,09 milioane, faţă de 2,94 milioane persoane). Populaţia feminină a fost de 11,04 milioane persoane, în timp ce populaţia masculină a atins 10,5 milioane persoane, în scădere faţă de aceeaşi dată a anului precedent, potrivit News.ro.

„Populaţia după domiciliu la 1 iulie 2026 a ajuns la 21 557,6 mii persoane . La 1 iulie 2026 populaţia după domiciliu a fost de 21 557,6 mii persoane, cu 0,5% mai mică faţă de 1 iulie 2025. Populaţia urbană (55,1%) şi cea de sex feminin (51,3%) sunt majoritare. Fenomenul de îmbătrânire demografică s-a accentuat, populaţia vârstnică de 65 ani şi peste depăşind cu 39,2% populaţia tânără de 0-14 ani (4097,7 mii faţă de 2944,1 mii persoane.)”, arată, miercuri, INS, într-un comunicat de presă.

Conform datelor provizorii comunicate de INS, la 1 iulie 2026, populaţia după domiciliu din mediul urban a fost de 11,88 milioane persoane, în scădere faţă de1 iulie 2025 (0,9%), iar cea din mediul rural a fost de 9,67 milioane persoane, în scădere uşoară faţă de 1 iulie 2025 (0,02%).

Populaţia feminină era de 11,04 milioane persoane

În acelaşi timp, populaţia feminină era de 11,04 milioane persoane, în scădere cu 54 300 persoane faţă de aceeaşi dată a anului precedent. Populaţia masculină la aceeaşi dată a fost de 10,50 milioane persoane, în scădere cu 59 600 persoane, comparativ cu perioada similară de anul trecut.

INS mai arată că procesul de îmbătrânire demografică s-a accentuat comparativ cu 1 iulie 2025, prin creşterea cu 0,3 puncte procentuale a ponderii populaţiei vârstnice (de 65 ani şi peste) şi prin scăderea, cu 0,1 puncte procentuale, a ponderii persoanelor tinere (0-14 ani).

Instituţia precizează că indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 135,4 (la 1 iulie 2025) la 139,2 persoane vârstnice la 100 persoane tinere (la 1 iulie 2026). Cât priveşte vârsta medie a populaţiei, aceasta a fost de 43,4 ani, cu 0,3 ani mai mare decât la 1 iulie 2025, în timp ce vârsta mediană a fost de 44,5 ani, în creştere cu 0,5 ani faţă de 1 iulie 2025.

Potrivit datelor INS, la 1 iulie 2026, cea mai mare pondere în totalul populaţiei o deţinea grupa de vârstă 45-49 ani (8,6%). În rândul persoanelor de sex masculin, această grupă de vârstă avea o pondere de 9%, iar la cele de sex feminin de 8,2%. Pe de altă parte, ponderea grupei de 0-4 ani a fost de 3,9%, mai mică decât a grupelor de 5-9 ani (4,9%) şi 10-14 ani (4,8%), informează INS.