O asistentă susține că a fost presată de conducerea unui spital să sterilizeze materiale medicale de unică folosință. Iar când a refuzat, din motive de siguranță, spune că a fost amenințată. Declarațiile ei sunt susținute de fotografii, e-mailuri interne și înregistrări audio.

Presiuni asupra unei asistente-șefe

Monika Pánková, fostă asistentă-șefă a secției de sterilizare de la Spitalul din Litoměřice, susține că a fost presată de conducere să resterilizeze echipamentele de unică folosință.

Monika Pánková, Șefa Secției de Sterilizare, Spitalul din Litoměřice: „Am spus că nu o voi steriliza. Dar când am mers la asistenta șefă, mi-a spus că, dacă refuz să o sterilizez, va trebui să suport singură consecințele. Acum, nu vă supărați, înțeleg că unele materiale sunt scumpe și trebuie să economisim bani, dar în niciun caz în astfel de situații. Este vorba despre sănătatea pacientului.”

Într-una dintre înregistrările video care au ajuns la anchetatori, asistenta șefă a spitalului pare că minimizează riscurile:

Markéta Rufferová, Asistenta Șefă, Spitalul din Litoměřice: „Știi care vor fi consecințele, Monča. Nu ți-am dat o comandă. Nu te rog să scoți o proteză de șold folosită dintr-un cadavru, să o sterilizezi și să o bagi în altcineva. Astea nu sunt materiale care să rămână în corpul pacienților. Știu că e o situație delicată. Până acum nu s-a întâmplat nimic. Se poate întâmpla ceva, dar până acum, nimic nu s-a întâmplat.”

Reacția autorităților

Tomáš Boráň, Director al Institutului de Stat pentru Controlul Medicamentelor: „Pe baza acelui pont, am efectuat inspecții la șase unități medicale. În legătură cu aceste șase inspecții, nu am găsit deficiența sistemică asupra căreia s-a concentrat ancheta. Pentru că nu aveam un istoric anterior de monitorizare, nu putem lua măsuri retroactive. Singura opțiune rămasă, desigur, este să contactăm Poliția Republicii Cehe.”

Spitalul suspectat susține că respectă toate reglementările din Cehia și Uniunea Europeană. Totuși, regiunea Ústí, care administrează grupul de spitale, a demarat propria anchetă.

Magdalena Fraňková, Purtător de cuvânt al Guvernatorului Regiunii Ústí: „Regiunea Ústí a aflat astăzi despre întreaga situație și a solicitat imediat informații atât de la spitalul respectiv, cât și de la Krajská zdravotní. Cu siguranță nu tratăm ușor astfel de acuzații, și odată ce toate informațiile vor fi adunate, vom urmări cazul mai departe.”

Experții avertizează că reutilizarea dispozitivelor de unică folosință crește semnificativ riscul de infecții.