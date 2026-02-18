Un senator de la PSD a încercat să îi smulgă telefonul unui ales din Grupul Pace, enervat că acesta filma o colegă de la PSD. Cei implicați au fost calmați într-un final de ceilalți parlamentari prezenți în sală.
Doi senatori de la PSD și unul de la Grupul Pace s-au încăierat în Parlament. De la ce a pornit scandalul
Scandal în Parlament. Doi senatori de la PSD și unul de la Grupul Pace s-au luat la harță, după ce mai mulți aleși de la AUR și Grupul Pace au ieșit din sală, iar ședința Senatului a rămas fără cvorum.
