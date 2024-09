Infecțiile cu virusul West Nile sunt în creștere. A fost confirmat al patrulea caz în județul Mureș

Până acum, în țara noastră au fost confirmate 58 de îmbolnăviri, iar șase oameni au murit.

Ultimul caz confirmat de infecție cu virusul West Nile în Mureș s-a înregistrat în municipiul reședință de județ. Este vorba despre un bărbat de 50 de ani, transportat în stare gravă la spital. Bărbatul a fost în comă, dar acum starea lui este stabilă.

Protocolul prevede că odată apărut un caz, autoritățile locului trebuie să facă dezinsecție și să restricționeze donarea de sânge.

Iuliu Moldovan, director DSP Mureș: „Avem patru cazuri confirmate, ultimul caz din Târgu Mureș. Am anunțat medicii de familie, am anunțat Centrul Regional de Transfuzie. Dacă sunt persoane cu domiciliul în localitățile unde sunt identificate cazuri, acestea nu vor dona pe o perioadă temporară și am anunțat Administrația Publică Locală, pentru a intensifica măsuri de dezinsecție.



Deocamdată, în oraș nu poate începe dezinsecția.

Cosmina Pașcan, reprezentant primăria Târgu Mureș: „În momentul de față avem o licitație pentru servicii de deratizare și dezinsecție.”



Nici în Luduș, localitate în care a fost un caz de îmbolnăvire, nu s-au luat încă astfel de măsuri de protecție.

Moldovan Cristian, primar Luduș: „Nu avem fonduri, am făcut o solicitare în 29 august către Consiliul Județean pentru a ne sprijini, pentru a putea face acest contract pentru dezinsecție. Din păcate, până la ora actuală nu am primit nici un răspuns.”



Și Centrul Regional pentru Transfuzii a primit totuși donatori și din localitățile în care s-au înregistrat cazuri de West Nile. Sunt foarte puțini, iar spitalele ar fi afectate dacă nu i-ar primi pe cei care vin să doneze. Dar oamenii sunt verificați mai strict.

Potrivit ultimului raport al Institutului Național de Sănătate Publică, din iunie, în țara noastră au fost confirmate 58 de cazuri de infecție cu West Nile, 6 dintre bolnavi s-au prăpădit.

