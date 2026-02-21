La sfârșitul anului trecut, proprietarul autoturismul nu a mai găsit vehiculul pe strada unde-l parcase. Așa că a anunțat poliția.

Oamenii legii au început căutările, care nu au avut succes. Acum, au văzut mașina de culoare portocalie în trafic cu numere de înmatriculare diferite.

Agenții au pornit în urmărirea vehiculului, care a ieșit de pe șosea și s-a oprit pe un trotuar. Tânărul de la volan, dar și ceilalți trei pasageri au fost imobilizați.

Din primele verificări, anchetatorii au descoperit că bărbatul de 26 de ani este cel care a furat mașina.

Totodată, s-a aflat că suspectul nu avea permis de conducere.