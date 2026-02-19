Au fost percheziții în acest caz, în Chișinău și în Suceava. Poliția Capitalei, cu sprijinul IPJ Suceava, a făcut două percheziții la sediile unor societăți din Suceava, deschise de cetățeni moldoveni.

Prin aceste firme, membrii grupării rulau banii, astfel încât să li se piardă urma.

Potrivit anchetatorilor, în perioada ianuarie - august 2025, indivizii, cetățeni moldoveni, pretindeau că lucrează într-un call center, cu sediul în Republica Moldova. Sunau români, se recomandau drept brokeri financiari și încurajau investițiile private în domeniul energiei electrice sau a gazelor naturale.

Dacă victimele se arătau interesate, erau convinse să își instaleze anumite aplicații prin care le erau accesate conturile bancare. Banii erau apoi transferați către conturi ale grupării, fără ca păgubiții să poată opri tranzacțiile.

În România, autoritățile au identificat 15 victime înșelate de această grupare din Republica Moldova. Prejudiciul depășește 1 milion de lei, spun anchetatorii. Investigația trans-frontalieră este în plină desfășurare, și urmează să fie luate măsuri după analizarea tuturor probelor.