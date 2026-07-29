Perchezițiile au scos la iveală faptul că viețuitoarele, unele bolnave, erau lăsate fără apă sau mâncare, cu săptămânile, și ținute în condiții improprii.

Doi viței zăceau fără viață de câteva zile, legați, în fața casei.

Necuvântătoarele care au supraviețuit au ajuns în grija asociației Casa lui Patrocle.

Animalele au fost găsite marți dimineață, într-o stare cumplită. Printre ele, doi câini bolnavi și subnutriți și două pisici legate. Dar cel mai șocant detaliu, spun cei prezenți la percheziții, a fost imaginea celor doi viței.

Roxana Ciornei, fondatoarea Asociației Casa lui Patrocle: „Imaginea a doi viței aflați chiar în fața casei, legați și morți de cel puțin o zi, două. Ceilalți viței, care încă erau în viață, erau închiși într-o șură, la întuneric, fără apă, fără mâncare, incredibil de slabi. Două pisici: una am găsit-o lângă patul bătrânei, legată cu sfoară, pe cealaltă am găsit-o într-o debara, legată cu o șufă cu care se trage mașina, lată cât palma.”

Proprietarul animalelor a fost condamnat la închisoare acum o lună, iar animalele au rămas, cel mai probabil, în grija mamei sale, care locuiește în aceeași gospodărie din Putna.

Ionuț Epureanu, purtător de cuvânt IPJ Suceava: „Au desfășurat o percheziție domiciliară la locuința unei femei în vârstă de 88 de ani, în cadrul unui dosar penal pentru schingiuirea animalelor, fiind identificate 10 animale crescute și deținute în condiții improprii.”

Animalele au fost salvate din gospodărie și preluate de veterinari, care le-au evaluat și le-au administrat perfuzii cu vitamine. Unul dintre viței este în stare gravă și încă se luptă să supraviețuiască.