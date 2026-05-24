În cele din urmă a plecat. Nimeni nu a fost rănit în urma vizitei neașteptate. Ursul s-a strecurat în hotelul din Poiana Brasov în miez de noapte. A reușit să deschidă ușa, apoi a urcat la etaj unde a dat de altă ușă. Experimentat și probabil înfometat, nu s-a lăsat până nu a deschis-o și pe aceasta. A tras de clanță cu colții și cu ghearele și a dat apoi să intre. A ezitat apoi în prag, si a abandonat căutarea.

Angajații hotelului au cerut imediat ajutor, iar la fața locului a fost trimis un echipaj mixt format dintr-un jandarm și un polițist. Ursul nu i-a mai așteptat însă. Oamenii legii au notat, în raport, că "animalul nu se mai afla în locul indicat, însă una dintre ușile unității prezenta urme de forțare".

Cristian Remus Papp, WWF România: ”Ursul este un animal deștept și odată ce prinde gustul mâncării care se poate procura ușor pe lângă om el nu va înceta să revină ori de câte ori are ocazia și se simte atras de o sursă de hrană. Nu este vorba doar despre acest urs, ci despre mai mulți urși, din păcate, care ajung tot mai des în comunități.”

Specialiștii spun că urșii au devenit din ce în ce mai îndrăzneți, din cauza unui mamagement defectuos al problemei, în primul rand în ceea ce priveste pubele de gunoi, care nu sunt special concepute pentru ca animalele sa nu aiba acces la resturile aruncate.

Mesajele RO-ALERT care semnalează prezența unui urs în Brașov au devenit ceva obișnuit pentru localnici.

În urmă cu nici două săptămâni, un urs a fost văzut la poalele Tâmpei, iar apoi a luat-o la fugă pe una dintre străzile din centrul orașului.

Activiștii de mediu spun ca accentul ar trebui pus pe prevenție, pentru a proteja atât oamenii cât și animalele.Codruț Feher, Asociația ,,Alianța pentru combaterea abuzurilor": ”Există posibilitatea de a se acționa preventiv, în sensul adevărat al cuvântului, de a monitoriza zona, de a identifica anumite exemplare de urs care se apropie de localități, de a le captura si de a le pune un colac pentru a le observa mișcările.”

Potrivit ultimului recensamânt, în România trăiesc aproape 13.000 de urși.