Vibrația zilei este 9 și o să avem o idee de ansamblu asupra perspectivei noastre de viață și o să luăm cele mai potrivite decizii.

Horoscop 9 aprilie 2026 – BERBEC

Sunteți pe punctul de a lua o decizie referitoare la familie, poate vă gândiți la o casă nouă, că o să se mărească familia și o să aveți nevoie de spațiu. O să-i chemați și pe cei din familia lărgită de Paște, în prima sau în a doua zi, cum o să puteți și voi, ca să se simtă unitatea și legătura puternică.

Horoscop 9 aprilie 2026 – TAUR

O să primiți o invitație să vă duceți prin țară sau în afară, la cineva în vizită, să fiți împreună în zilele de sărbătoare și o să vă prindă bine plimbarea. O să dispuneți de niște bani și o să mai luați niște cadouri, le pregătiți surprize celor dragi.

Horoscop 9 aprilie 2026 – GEMENI

O primă de Paște ori alte beneficii vi se pregătesc și o să vă mișcați cu lejeritate, ca să simțiți și voi că e Paștele și să le puteți face surprize plăcute celor din familie. Poate mai faceți niște plăți, ca să nu depășiți termenele și să vă asigurați că ați cumpărat toate acele lucruri obligatorii.

Horoscop 9 aprilie 2026 – RAC

O să vi se reînnoiască propunerea să intrați într-o combinație partenerială de afaceri și, dacă v-ați făcut o socoteală să știți cum stați cu munca, o să dați și răspunsul. Pentru niște lucruri o să fiți lăudați de către șefi, pentru altele criticați, dar tot o să le atrageți atenția că sunteți valoroși.

Horoscop 9 aprilie 2026 – LEU

Voi păreți a fi pe picior de plecare și o să vă organizați în așa fel încât să vă terminați treburile de pe-acasă și să fiți gata și de drum.

Horoscop 9 aprilie 2026 – FECIOARĂ

Vi se face o ofertă de lucru, dar nu păreți pregătiți pentru o astfel de decizie și poate lăsați pentru după Paște răspunsul.

Horoscop 9 aprilie 2026 – BALANȚĂ

Un program încărcat, dar aveți energia necesară să puneți toate motoarele în funcțiune ca să răzbiți.

Horoscop 9 aprilie 2026 – SCORPION

E cineva care vrea să faceți echipă la lucru și, dacă o să aveți timpul necesar, s-ar putea să vă convină, că or să vină de aici niște bani.

Horoscop 9 aprilie 2026 – SĂGETĂTOR

Se poate să primiți o sponsorizare și să vă puteți continua proiectele, că aveți multe de spus în meserie, în perioada asta. Se poate să mai investiți niște bani în casă și să apelați la economii, dar o să puneți banii la loc după sărbători.

Horoscop 9 aprilie 2026 – CAPRICORN

Vi se dau niște bani din urmă, poate se vehiculează și ideea unui nou proiect și o să vă echilibrați din punct de vedere financiar, scăpați de niște griji. O să puteți cere ajutorul unor oameni ca să terminați niște treburi și o să le întoarceți și voi gestul, cu prima ocazie.

Horoscop 9 aprilie 2026 – VĂRSĂTOR

La voi solicitări vin din toate direcțiile și, dacă vă puneți mintea cu ele, o să le rezolvați pe toate, dar e bine să aveți grijă și de sănătate. Se poate să fiți propuși pentru o funcție și să căpătați prestigiu și bani. Vedeți în ce constă.

Horoscop 9 aprilie 2026 – PEȘTI

Vi se deschid noi oportunități din punct de vedere profesional și poate n-o să refuzați o ofertă care sună bine, financiar vorbind, și o să vă și placă ce lucrați. Poate vă decideți, totuși, să învingeți nehotărârea și să dați curs unei relații care vi s-ar potrivi. Încercați.