Pedeapsa este de patru luni de închisoare, însă aplicarea acesteia a fost amânată, fiind impus un termen de supraveghere de doi ani.

Bărbatul - acum în vârstă de 55 de ani - a renovat două case care îi aparțin... cu o tușă personală.

Ferestrele au fost împodobite cu portretele lui Adolf Hitler și Benito Mussolini. Iar porțile și pragurile - cu svastici și alte simboluri fasciste.

Un trecător a observat aceste însemne și a anunțat autoritățile.

În fața judecătorilor, bărbatul a recunoscut faptele, pe care spune că le regretă. Sentința poate fi atacată cu apel.