Dusă în stare foarte gravă la spital, femeia a murit la mai puţin de o săptămână de la eveniment. Bărbatul era recidivist şi fusese eliberat din închisoare cu trei luni înainte de termen, unde s-a aflat tot pentru agresarea fostei soţii. Decizia Tribunalului Iaşi nu este definitivă, putând fi contestată în zece zile de la comunicare.

„Condamnă pe inculpatul Beucă Andrei Cosmin la pedeapsa detenţiunii pe viaţă, pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat, (...) Interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, exercitarea dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi exercitarea dreptului de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme”, este decizia Tribunalului Iaşi.

Potrivit aceleiaşi sentinţe, Beucă a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru tâlhărie calificată, în condiţiile în care, după ce şi-a lovit şi incendiat fosta soţie, bărbatul i-a luat acesteia geanta în care avea telefonul mobil şi mai multe obiecte personale.

„Constată că inculpatul a comis infracţiunile deduse judecăţii în stare de recidivă postcondamnatorie şi în termenul de supraveghere al liberării condiţionate din executarea pedepsei de 1 an şi 8 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 1815/05.08.2024 a Judecătoriei Iaşi, definitivă prin decizia penală nr. 832/04.11.2024 a Curţii de Apel Iaşi, cu un rest rămas neexecutat de 96 de zile. Dispune revocarea liberării condiţionate din executarea pedepsei de 1 an şi 8 luni închisoare şi executarea restului de pedepsă rămas neexecutat de 96 zile închisoare. Contopeşte pedeapsa detenţiunii pe viaţă şi pedeapsa închisorii de 5 ani, rezultând astfel pedeapsa detenţiunii pe viaţă. inculpatul Beucă Andrei Cosmin va executa în final pedeapsa detenţiunii pe viaţă”, a decis Tribunalul Iaşi.

Interdicții și măsuri dispuse de instanță

Totodată, instanţa i-a interzis lui Beucă exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, exercitarea dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi exercitarea dreptului de a deţine, de a purta şi de a folosi orice categorie de arme, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

Până la pronunţarea unei sentinţe definitive, Andrei Beucă rămâne în arest preventiv, instanţa dispunând, totodată, măsura de siguranţă a obligării la tratament medical până la însănătoşire sau până la obţinerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol care a determinat luarea măsurii.

În ceea ce priveşte latura civilă a procesului, Tribunalul Iaşi a luat act de faptul că George Cătălin Boghiu (fratele victimei Daniela Boghiu), Elena Roxana Boghiu(sora victimei) şi Andrei-Răzvan Beucă (fiul victimei) nu s-au constituit părţi civile în cauză.

„Admite acţiunea civilă formulată de către partea civilă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Spiridon” Iaşi şi obligă pe inculpatul Beucă Andrei Cosmin să plătească părţii civile suma de 68.820,73 lei, reprezentând daune materiale, sumă la care se adaugă dobânda de referinţă a BNR, care se va calcula de la data de 16.05.2025 (data constituirii ca parte civilă) şi până la data achitării integrale a prejudiciului. (...) Admite acţiunea civilă formulată de către partea civilă Serviciul de Ambulanţă Judeţean Iaşi şi obligă pe inculpatul Beucă Andrei Cosmin să plătească părţii civile suma de 736 lei, reprezentând daune materiale, la care se adaugă dobânda de referinţă a BNR care se va calcula de la data de 13.05.2025 (data constituirii ca parte civilă) şi până la data achitării integrale a prejudiciului”, se mai arată în sentinţa Tribunalului Iaşi.

Instanţa îl obligă pe Beucă la plata sumei de 3000 lei cheltuieli judiciare avansate de către stat în cursul urmăririi penale şi al judecăţii.

Sentinţa Tribunalului Iaşi nu este definitivă, putând fi atacată cu apel în termen de zece zile de la comunicarea hotărârii.

Cum a avut loc crima

În dimineaţa de 14 aprilie 2025, Andrei Beucă şi-a aşteptat fosta soţie în faţa blocului în care locuia aceasta, a lovit-o de nenumărate ori cu ciocanul în cap, a turnat apoi benzină peste ea şi i-a dat foc, după care i-a luat poşeta în care avea telefonul mobil şi mai multe obiecte personale. Ulterior, bărbatul a fost găsit de poliţişti într-un cimitir din municipiul Iaşi. Întrucât era într-o stare avansată de ebrietate, el a fost dus mai întâi la Spitalul ”Sfântul Spiridon” şi abia apoi la audieri.

El le-a declarat jurnaliştilor la vremea respectivă că a vrut să îşi omoare soţia, dar că nu ştie dacă aceasta a murit. Bărbatul ieşise recent din închisoare, unde, potrivit uor surse, ar fi premeditat fapta la care fusese condamnat tot după ce îşi călcase în picioare fosta soţie într-un bar din localitate. Beucă fusese eliberat condiţionat, cu trei luni înainte de termen, în condiţiile în care instanţa superioară îi micşorase pedeapsa dată iniţial în prima instanţă.

Daniela Boghiu, fosta soţie a lui Andrei Beucă, a fost transportată în stare foarte gravă la spital, cu multiple fracturi la nivelul feţei, un traumatism complex şi cu arsuri pe 80 la sută din suprafaţa corpului, diagnosticul medicilor fiind „extrem de rezervat”. Femeia a murit la spital la mai puţin de o săptămână de la eveniment.