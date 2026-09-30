Dacă se înscriu în programul DiscoverEU, pot să ia trenul gratuit, ca să cunoască oameni și uneori, să se descopere chiar pe ei. Înscrierile pentru următoarea ediție, încep joi (1 octombrie), și peste 1.700 de români au șansa să obțină permisul de călătorie, dar și reduceri la cazare, transport local ori activități culturale.

Deși are doar 18 ani, Laura și-a luat inima în dinți și a plecat o lună singură prin Europa, doar cu un rucsac în spate. A ajuns în șase țări, s-a împrietenit cu oameni din toate colțurile continentului și spune că s-a întors acasă mult mai sigură pe ea.

Laura Maria Constantin, studentă: „Pe măsură ce am avansat în călătorie, fiecare gram de teamă a devenit câte o amintire frumoasă sau câte o fericire. Telefonul mi s-a stricat și nu am avut nici internet și nici semnal. Mai mult de jumătate din călătorie și a trebuit să mă descurc cu o hartă de hârtie în vânt. Această experiență m-a schimbat drastic”.

Delia a pornit in călătorie împreună cu un prieten, iar drumurile prin Europa au ajutat-o să-și dea seama ce își dorește.

Delia Andrada Mușa - studentă: „Personal, am avut o perioadă în care m-am redescoperit și în exteriorul casei părintești. Mi-a plăcut în mod special Muzeul Tehnic din Munchen. M-a ajutat foarte mult să determin zona în care îmi doresc să activez și mi-au plăcut foarte mult cele din zona de inovație”.

Biletul gratuit de tren i-a adus și Marinei o experiență memorabilă la final de liceu. A vizitat astfel - Budapesta, Bratislava, Viena, Veneția și Ljubljana.

Marina Oagă - studentă: A fost prima oară când am ieșit din țară cu trenul fără părinți. Am avut o numai pe prietena mea, Francesca, și la început mi-a fost puțin frică.

Reporter: Ce oraș ți-a plăcut cel mai mult?

Marina Oagă: Veneția! Am stat trei nopți acolo.

Pentru ediția de anul viitor, înscrierile în programul DiscoverEU încep pe 1 octombrie și se încheie pe 15.

Nicoleta Cristina Popa, director adjunct ANPCDEFP: „Cei care sunt eligibili să se înscrie și să beneficieze de trimisul de călătorie Discovery trebuie să fie născuți în perioada 1 ianuarie 31 decembrie 2008. Să fie cetățeni români sau să aibă rezidența legală în România”.

Din 2018 și până în prezent, aproape 60 de mii tineri români au vrut să ia parte la acest program însă doar 17.000 dintre ei au primit permisul.