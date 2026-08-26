Incendiu puternic de pădure în apropierea localităţii Plauru din județul Tulcea. Cauza ar fi explozia unei drone. VIDEO

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Un puternic incendiu de pădure a izbucnit miercuri seara într-o pădure administrată de Ocolul Silvic Tulcea din cadrul Direcţiei Silvice Tulcea, cauza cea mai probabilă a incendiului, după mărturia localnicilor, părând a fi explozia unei drone.

autor
Stirileprotv

Incendiul a afectat iniţial o jumătate de hectar în parcela 54A, în apropierea localităţii Plauru.

"Un puternic incendiu de pădure a izbucnit astăzi, în jurul orei 17:50, într-o pădure administrată de Ocolul Silvic Tulcea din cadrul Direcţiei Silvice Tulcea, afectând iniţial o jumătate de hectar în parcela 54A, în apropierea localităţii Plauru. Cauza cea mai probabilă a incendiului, după mărturia localnicilor, pare a fi explozia unei drone. În aceste momente, pentru localizarea şi stingerea incendiului acţionează silvicultori din cadrul Romsilva, pompieri voluntari şi locuitori din zonă", potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Romsilva.

De asemenea, sunt în desfăşurare acţiuni de concentrare a forţelor şi capabilităţilor de intervenţie, urmând a se interveni şi cu personal silvic din zonele adiacente, motopompe, furtune, alte echipamente specifice.

"S-a solicitat sprijinul pompierilor prin intermediul numărului de urgenţă 112", mai notează Romsilva.

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Pompierii intervin pentru stingerea incendiului

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Delta intervine în apropiere de satul Plauru, comuna Ceatalchioi, pentru stingerea unui incendiu provocat cel mai probabil de explozia unei drone, după cum spun locuitorii.

Datele furnizate AGERPRES de Direcţia Silvică Tulcea arată că localnicii au semnalat pădurarilor, în jurul orei 17:00, izbucnirea incendiului localizat de instituţie în Unitatea de Producţie (UP) 1 Sălceni, după ce aceştia au auzit o explozie, UP1 Sălceni aflându-se aproape de satul Plauru, precum şi de portul ucrainean Ismail, vizat de atacurile cu drone ale Rusiei.

Potrivit Direcţiei Silvice, în urma incendiului, a ars o suprafaţă de 0,5 hectare de pădure de salcie, iar pentru stingerea incendiului au intervenit atât angajaţi ai Direcţiei Silvice Tulcea, cât şi lucrători ai Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăriei comunei Ceatalchioi, respectiv o barcă cu motor a ISU Delta cu 9 subofiţeri.

În acelaşi timp, ISU Delta a precizat că focarele incendiului au fost localizate şi că suprafaţa afectată este de 2.000 de metri pătraţi.

Sursa: Agerpres

Etichete: tulcea, drona,

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