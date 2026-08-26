Incendiu puternic de pădure în apropierea localităţii Plauru din județul Tulcea. Cauza ar fi explozia unei drone. VIDEO

Incendiul a afectat iniţial o jumătate de hectar în parcela 54A, în apropierea localităţii Plauru.

"Un puternic incendiu de pădure a izbucnit astăzi, în jurul orei 17:50, într-o pădure administrată de Ocolul Silvic Tulcea din cadrul Direcţiei Silvice Tulcea, afectând iniţial o jumătate de hectar în parcela 54A, în apropierea localităţii Plauru. Cauza cea mai probabilă a incendiului, după mărturia localnicilor, pare a fi explozia unei drone. În aceste momente, pentru localizarea şi stingerea incendiului acţionează silvicultori din cadrul Romsilva, pompieri voluntari şi locuitori din zonă", potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Romsilva.

De asemenea, sunt în desfăşurare acţiuni de concentrare a forţelor şi capabilităţilor de intervenţie, urmând a se interveni şi cu personal silvic din zonele adiacente, motopompe, furtune, alte echipamente specifice.

"S-a solicitat sprijinul pompierilor prin intermediul numărului de urgenţă 112", mai notează Romsilva.