„În urmă cu scurt timp am fost anunţaţi de producerea unui incendiu la Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu din Bălăceanca. În urma recunoaşterii efectuate de primele echipaje se observă o uşoară degajare de fum în interior, fără flacără”, a anunţat ISU Bucureşti - Ilfov.

Au fost evacuaţi personalul medical şi pacienţii, aproximativ 50 de persoane.

Incendiul s-a manifestat într-o cameră la etajul 1, au ars materiale textile.

„Incendiul este lichidat. Nu sunt persoane rănite”, a transmis ISU Bucureşti - Ilfov.