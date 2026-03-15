"Incendiul se manifestă cu flacără deschisă la turlele bisericii, existând degajări de fum însemnate cantitativ, afectând o suprafaţă de aproximativ 200 de metri pătraţi. Din interior s-au autoevacuat un număr de aproximativ 120 persoane", anunţă ISU Prahova.

Biserica parohială este monument istoric și este unul dintre puținele lăcașuri de cult pictate de marele pictor Nicolae Grigorescu, la jumătatea secolului al XIX-lea.

La faţa locului intervin pompierii militari din cadrul Detaşamentului 2 Ploieşti cu 3 autospeciale de stingere, o autoscară şi o ambulanţă SMURD, iar în sprijin, acţionează şi o autospecială de stingere din cadrul Punctului de Lucru Balta Doamnei.

Cauza probabilă a incendiului va fi stabilită la finalizarea intervenţiei.