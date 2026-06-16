Pompierii spun că nenorocirea ar fi pornit de la un scurtcircuit.

Incendiul a izbucnit în noaptea de luni spre marți, în comuna Berești-Tazlău, județul Bacău. În locuință erau doar mama și cei doi copii. Soţul femeii era plecat în alt oraş.

Flăcările au cuprins rapid locuința

Loredana Viliman – proprietara: „La bucătărie se vedea ceva, o flacără enormă, roşie, şi am ieşit pe hol şi ardea lemnăria în spate. Acolo nu am prize, nu am nimic. Am ţipat să iasă copiii din casă.”

Gheorghiţă Viliman - proprietarul casei: „Noaptea trecută, la două, m-a sunat nevasta că arde casa. S-a întâmplat, nu ştiu de la ce.”

Reporter: „Ce a mai rămas?”

Gheorghiță Viliman: „Din acoperiş nimic, numai zidurile.”

Reporter: „Câţi ani de muncă sunt aici?”

Gheorghiță Viliman: „Vreo 20 şi ceva.”

În acele momente de groază, femeia a cerut ajutorul părinţilor care locuiesc în apropiere, însă nu au mai putut salva mare lucru.

Maricica Haidău - mama proprietarei: „În flăcări, lateral şi magaziile în spate ardeau de numa', numa'.”

Reporter: „S-a mai putut apropia cineva?”

Maricica Haidău: „De la distanţă, cu găleata, aruncam apă şi parcă dădeam cu benzină. Până veneam de la butoaiele cu apă, flăcările erau înapoi.”

Pompierii militari au intervenit cât au putut de repede, însă intervenţia nu a fost una uşoară.

Cauza probabilă a incendiului

Ancuţa Socaci - ISU Bacău: „Au ars aproximativ 100 de metri pătraţi dintr-o casă de locuit, precum şi 10 metri pătraţi dintr-o anexă. Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca scurtcircuit electric.”

Vecinii s-au mobilizat şi încearcă să dea o mână de ajutor familiei lovite de necaz.

Maricica Fercu, rudă: „Harnici, gospodari, cuminţi, la locul lor. Păcat de ce s-a întâmplat. Dacă se poate ajuta, noi am venit cu tot dragul să ajutăm de dimineaţă, când am auzit necazul. Noi cu munca putem ajuta.”

Dumitru Tulpan, primar Bereşti-Tazlău: „Ne aflăm la o familie de oameni gospodari care au dăruit mult din timpul lor şi banii lor ca să îşi creeze o locuinţă, o familie bună. Încercăm să vedem cum îi mai putem sprijini. Le-am adus o remorcă pentru degajarea molozului care a rezultat din incendiu.”

Ajutată de rude şi vecini, familia a început să cureţe locul, dar oamenii spun că le este foarte greu să pornească de la zero.