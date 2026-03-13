Cele mai multe incendii au fost provocate de oameni care au dat foc, intenționat, vegetației uscate pentru a-și curăța terenurile. Autoritățile avertizează că amenzile sunt de ordinul zecilor de mii de lei, iar în anumite situații vinovații riscă închisoarea.

Numai în Maramureș au ars zeci de hectare. Astăzi, o femeie a fost găsită în stare gravă în zona unui incendiu de vegetație izbucnit la Borșa. Pentru că accesul era dificil, victima a fost transportată la spital cu ajutorul unui elicopter SMURD.

Focul a făcut prăpăd și în județul Botoșani. În localitatea Coșula s-a extins și a cuprins o fermă, care a ars în totalitate. Animalele au fost salvate în ultimul moment.

Iar în Gorj, 15 hectare de miriște au ars noaptea trecută. Pentru că inclusiv pădurea era în pericol, localnicii au sărit în ajutor.

George Florin Gârbacea, Garda Forestieră Națională: „Incendiile de pajiști au frecvența cea mai mare în perioada februarie-martie. Cea mai afectată zonă este zona de sud-vest a României. Oamenii își curăță grădinile după iarnă și resturile vegetale rămase le dau foc. Afectează toate populațiile de păsări, de mamifere mici - are un impact extrem.”

Și în capitală a izbucnit un incendiu în Delta Văcărești.

Corespondent Știrile ProTV: „Incendiile de vegetație aici, în Delta Văcărești, apar aproape în fiecare an, mai ales primăvara și toamna. În aceste perioade, stuful și vegetația uscată se aprind foarte ușor, iar flăcările se extind rapid și din cauza vântului. Numai în ultimii doi ani, aici peste 7 hectare de vegetație au fost mistuite de flăcări.”

Autoritățile le cer oamenilor să dea dovadă de responsabilitate.

Daniel Vasile, ISU București-Ilfov: „În primul rând ar trebui să știe că nu este permisă incendierea resturilor vegetale din curți, dar și pe terenurile agricole. Provoacă pagube foarte mari, în special în zona proprietăților pe care le dețin.”

Cei care ignoră regulile și provoacă incendii riscă amenzi de până la 15.000 de lei. Dacă fac asta într-o arie naturală protejată, riscă 3 ani de detenție.