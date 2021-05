În ce condiții poți sta fără mască la birou, de la 1 iunie. Ce scrie în Hotărârea CNSU

Angajaţii vaccinaţi anti-COVID nu vor mai fi obligaţi, de la 1 iunie, să poarte masca de protecţie dacă lucrează cel mult cinci într-un spaţiu închis, a decis, joi, Guvernul.

"A fost introdusă excepţia de la purtarea măştii de protecţie pentru persoanele vaccinate care lucrează în spaţii închise unde nu se află mai mult de cinci lucrători", a declarat prim-ministrul Florin Cîţu, la Palatul Victoria.

Secretarul de stat în cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, a făcut ulterior precizări pe această temă.

”În orice birou, unde sunt până la cinci persoane, dacă toate persoanele sunt vaccinate, atunci pot să lucreze fără mască. Dar nu în spaţiile comune, nu în coridoare. Vorbim de o capacitate de cinci persoane în această fază, urmează să vină şi alte etape. S-a vorbit clar că vor fi lucruri graduale. Putem spune de ce nu zece, de ce nu 15, asta întotdeauna se poate spune. În acest moment am pornit de la zero, am ajuns la cinci persoane în birou şi următoarea fază, cu siguranţă, dacă totul e ok şi vedem că nu sunt probleme, se creşte la încă o cifră”, a declarat Raed Arafat.

Secretarul de stat a subliniat că masca devine obligatorie, dacă o persoană nu este vaccinată.

”Dar atenţie, dacă e o singură persoană nevaccinată între cei cinci, atunci toţi trebuie să poarte mască”, a declarat Arafat.

Ce prevede Hotărârea:

Art. 17 - Se propune exceptarea de la obligativitatea purtării măştii de protecţie la locurile de muncă în spaţii închise unde îşi desfăşoară activitatea maxim 5 persoane, cu condiţia ca acestea să fie vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, iar în zonele respective nu este permis accesul publicului sau a altor lucrători, rămânând obligatorie în toate spaţiile închise comune.

Art. 18 - Se propune ca organizarea activităţii la locul de muncă, să fie realizată cu respectarea prevederilor legale emise de autorităţile competente în ceea ce priveşte prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2, pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor, ţinând cont şi de gradul de vaccinare al angajaţilor de la acel loc de muncă, atestat prin certificat de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 prezentat de salariaţii pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare precum şi de numărul de angajaţii aflaţi în intervalul de 90 de zile de la data testului pozitiv, pentru salariaţii care au fost confirmaţi pozitiv pentru infecţia cu virusul SARS-COV-2, care deţin şi prezintă angajatorului adeverinţă eliberată de medicul de familie.