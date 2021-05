Emoții și lacrimi la prima festivitate de absolvire fără mască de protecție din România

Cu emoții și multe lacrimi - așa a avut loc ieri prima festivitate de absolvire fără mască de protecție din România, de când a izbucnit pandemia.

Studenții au sărbătorit acest pas important din viața lor în aer liber. Iar bucuria de a se revedea față în față a fost uriașă.

Ziua a căpătat o însemnătate aparte pentru una dintre tinere - pentru că a fost cerută în căsătorie.



După cinci ani de relaţie, Andreea a fost cerută în căsătorie în fața a sute de persoane - colegi, profesori şi părinţi.

Andreea Prisăcariu, viitoare mireasă: "Da, da, am zis da. O să rămână în memorie, nu mă așteptam”.

Gabriel Buzilă - viitor mire: "Am gândit-o de foarte mult timp, am luat foarte multre strofe, am citit pe internet, iar în 5-10 minute am găsit textul. Inelul îl am de vreo 2 ani. Am vrut de 2 ani să o cer, ea nici nu ştie. Dar a intervenit pandemia, nu am avut momentul”.

A fost o zi cu multe emoţii nu doar pentru cei doi îndrăgostiţi, hotărâţi să îşi unească destinele. Trăiri intense au avut toţi cei trei sute de studenţi din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iaşi care au luat parte la cursul festiv, unde masca de protecţie nu a mai fost obligatorie.

Tinerii, însoţiţi de prieteni şi rude, au pierdut şirul fotografiilor făcute, care au ajuns, evident, pe reţelele de socializare.

Studentă: "Foarte emoţionantă, o zi foarte importantă pentru mine, pentru că am absolvit facultatea. Urmează banchetul!”

Studentă: "Suntem foarte fericiţi că terminăm anul cu bine. A fost o onoare pentru noi să facem cursul festiv fizic".

Festivitatea de absolvire a fost organizată pe terenul de sport al Universităţii, în aer liber.

Denis Topa, Decan Facultatea de Agricultură, USAMV Iaşi: "Este prima absolvire de după pandemie. Noi i-am împărţit în două serii, pentru a păstra, în continuare, o distanţă minimă între ei. Scaunele sunt aşezate la o distanţă de 2 metri".

A doua serie de studenţi ai Universităţii va trece, în zilele următoare, prin aceleaşi emoţii, marcând finalul unui capitol important.