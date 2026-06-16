Însă, în forma actuală a proiectului, pasagerii nu vor avea acces direct și la Terminalul 1, folosit în prezent de milioane de oameni.

Noul drum de legătură dintre Viitorul Terminal al Aeroportului Otopeni și Autostrada Bucureștiului A0 va avea o lungime de 2,55 kilometri și va putea înlocui un traseu de aproximativ 20 de kilometri. Va include două pasaje supraterane, construite peste Drumul Județean 200B și A0 Nord, un nod rutier cu bretele, precum și un sens giratoriu.

Noua șosea va scurta traseul

Corespondent PROTV: „Noua șosea ar putea schimba total traficul din zonă. Odată cu reducerea distanței la doar 2,5 kilometri, șoferii vor petrece mult mai puțin timp în trafic. Acesta va scădea de la aproximativ 20 de minute la doar două. În plus, proiectul va facilita și transportul de mărfuri către zona cargo a aeroportului”.

Datorită infrastructurii, și locuitorii din Tunari, Dimieni și Balotești vor avea acces direct la Autostrada Bucureștiului.

Șofer: „E aglomerată cât trebuie pentru trafic și populația densă de aici. Foarte bine că o să mai ia din traficul de aici”.

Șofer: „Este foarte aglomerat între 7 și 9 jumătate, foarte aglomerat, coadă de 2-3 kilometri. Ajută foarte bine pentru că mulți vin din zona Balotești, Săftica. Sunt multe cartiere noi și 2 benzi de circulație, o bandă pe sens”.

Constructorii au depus oferte record

Pentru construirea acestui drum au fost depuse 15 oferte, un număr record, spun autoritățile. În licitație este și noul terminal cu care va face legătura această șosea și ar fi gata în trei ani și jumătate. Pentru accesul de la noul drum spre terminalul folosit acum, deocamdată se poartă discuții.

Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat, Ministerul Transporturilor: „Vizăm colaborarea cu autoritățile locale din Tunari, din Otopeni și cu Consiliul Județean Ilfov pentru crearea unei conexiuni între T1 și T2 prin zona cargo pentru a asigura un acces și dinspre Terminalul 1 către acest drum, decongestionând astfel și intrarea dinspre Aeroportul Otopeni, terminalul existent către DN 1. Vom pune în valoare potențialul cargo al aeroportului Otopeni pentru că el este mult sub potențial astăzi, având în vedere că conexiunea existentă cu DN 1 este doar pe timpul nopții pentru trafic de noapte”.

Proiectul are o durată de implementare de 30 de luni, iar investiția, estimată la peste 400 de milioane de lei, va fi finanțată din fonduri europene nerambursabile prin Programul de Transport.