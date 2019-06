Noi imagini cu fetiţa din Mehedinți, la familia adoptivă. Ipostazele în care a fost filmată

Părinții adoptivi ai Sorinei au trimis duminică presei noi imagini cu fetiţa de opt ani pentru a arăta că aceasta se simte bine și nu este în niciun pericol.

Într-o înregistrare fetița apare veselă în timp ce se joacă modelând figurine iar într-o altă înregistrare se joacă cu mamei ei adoptivă în casă cu niște mingi.

Fetiţa de 8 ani din Baia de Aramă a fost dată în adopţie unui cuplu din SUA cu cetăţenie română. Ea locuia împreună cu asistenta maternală, care a avut grijă de fetiţă în ultimii şapte ani.

Procurorul care a scos-o vineri cu forţa pe fetiţa de 8 ani din casa asistenţilor maternali pentru a o încredinţa părinţilor adoptivi este acum anchetat.

În înregistrarea de vineri fetiţa se opunea din răsputeri şi plângea, însă procurorul, o femeie, însoţită de trupele speciale, nu cedează. Asistenţii maternali au crescut-o pe fetiţă de când avea un an, însă nu au adoptat-o. Şi Parchetul General verifică intervenţia.

Citește și Sindicatul Polițiștilor intervine în cazul fetiței din Mehedinți. Solicitarea Federației

În imaginile deosebit de tulburătoare, fetiţa a fost filmată în timp ce e luată cu forţa de la asistenţii maternali de către un procuror şi mai mulţi agenţi de la forţele speciale.

La un moment dat, copila se prăbuşeşte, dar procurorul o ia pe sus, vizibil împotriva voinţei celei mici. Imaginile au stârnit revoilta pe internet şi au declanşat mai multe anchete.

Procurorul implicat: "Nu am mai participat decât la percheziţii de societăţi, nu mă aşteptam să reacţioneze aşa fetiţa. Am încercat să pun cap stării de agitaţie. Nu, am tras de copil, am încercat ... copilul se zbătea, să nu apăs. Am încercat să-l iau în braţe. Dar ea s-a târât pe jos efectiv. Ştiu, dar am reuşit să o iau în braţe şi să o duc la tata, asta nu s-a mai filmat."

În final fetiţa a ajuns la familia care a adoptat-o legal, români stabiliţi în Statele Unite. Deocamdată nu au părăsit ţara.



Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!