Filmul adopției cu scandal din Mehedinți. Versiunile celor două familii care se luptă pentru fetiță

Imagini şocante, surprinse în Mehedinţi, stârnesc un imens scandal în toată ţara, şi reacţii inclusiv de la CSM, Avocatul Poporului şi prim-ministrul Dăncilă.

Un procuror, acum anchetat, a scos cu forţa o fetiţă de 8 ani din casa asistenţilor maternali, pentru a o încredinţa părinţilor adoptivi.

Fetiţa se opune din răsputeri şi plânge, însă procurorul, o femeie, însoţită de trupele speciale, nu cedează. Asistenţii maternali au crescut-o pe fetiţă de când avea un an, însă nu au adoptat-o. Şi Parchetul General verifică intervenţia.

În imaginile deosebit de tulburătoare, fetiţa a fost filmată în timp ce e luată cu forţa de la asistenţii maternali de către un procuror şi mai mulţi agenţi de la forţele speciale.

La un moment dat, copila se prăbuşeşte, dar procurorul o ia pe sus, vizibil împotriva voinţei celei mici. Imaginile au stârnit revoilta pe internet şi au declanşat mai multe anchete.

Procurorul implicat: "Nu am mai participat decât la percheziţii de societăţi, nu mă aşteptam să reacţioneze aşa fetiţa. Am încercat să pun cap stării de agitaţie. Nu, am tras de copil, am încercat ... copilul se zbătea, să nu apaş. Am încercat să-l iau în braţe. Dar ea s-a târât pe jos efectiv. Ştiu, dar am reuşit să o iau în braţe şi să o duc la tata, asta nu s-a mai filmat."

În final fetiţa a ajuns la familia care a adoptat-o legal, români stabiliţi în Statele Unite. Deocamdată nu au părăsit ţara. În câteva fotografii făcute după episodul din Baia de Aramă, cea mică apare zâmbind lângă mama adoptivă.



Tatăl adoptiv al Sorinei neagă acuzațiile că a înfiat copila pentru transplant



Tatăl adoptiv: "Psihologul era în maşină cu soţia mea, procurorul a ieşit cu copilul. Eu l-am luat. Cu soţia şi psihologul am fost la IML, nu are probleme, se joacă cu soţia mea. Acţiunea de ieri a fost singura şanse se restabilire a legalităţii."

Procesul de adopţie în acest caz a fost mai greu decât unul obişnuit, povestesc părinţii adoptivi. Procedurile au început în 2015.

Tatăl adoptiv: "Este un computer care stabileşte cu ce profil de copil te potriveşti

Reporter: Câte şedinţe de potrivire?

Tatăl adoptiv: Legal minim 8, cu angajaţii direcţiei, noi a trebuit să stăm anul trecut şi am făcut 16 şedinţe pentru că atitudinea mamei maternale a fost destul de ostilă.

Reporter: Dvs câţi copii mai aveţi?

Tatăl adoptiv: Doi, de 4 şi 11 ani. Ne-a acuzat că fata noastră este grav bolnavă şi precis îi trebuie un organ. Am făcut analize fiicei noastre, am depus la dosar. Ei acuză că am cerut analize de compatibilitate, noi nu am cerut nicio analiză. Noi am venit să adoptăm un copil, am plecat din România, o ducem bine."

Fetiţa a crescut de la un an în familia asistenţilor maternali din Mehedinţi, dar oamenii au refuzat de două ori să o adopte, în 2013 şi 2017 - arată Parchetul General.

Asistentul maternală acuză că a fost fortață se semneze refuzul de adopție

Asistent maternal: ”A venit cu o hârtie semnată de acasă și m-a obligat s-o semnez. Dacă n-o semnez îmi ia fata în centru și îmi desface contractul de muncă.”

Reporter: Era refuzul dvs de a face adopția?

Asistent maternal: Da!

Soțul asistentei maternale: Am fost duși pur și simplu în eroare de acest manager de caz. SEa a dus-o în eroare, lasați că nu e nicio problemă, că nu se întâmplă nimic, că eu sunt șefa, sunt un fel de directoare și nu se întâmplă nimic.”

Cei de la Protecţia Copilului nu au putut fi contactaţi pentru un punct de vedere.

În orice caz, mai multe anchete urmează să stabilească dacă, la preluarea copilei, cei implicaţi au procedat corect.

În ce priveşte procurorul de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, care a luat-o forţat pe fetiţă de la asistenţii maternali, ministrul de Interne, Carmen Dan, a cerut o reacţie din partea Consiliului Superior al Magistraturii.

Ana Birchall, ministrul Justiţiei: "I-am solicitat procurorului general desfăşurarea unei anchete şi sunt convinsă că atunci când procurorul general are toate datele o să ne informeze. Îmi cer scuze şi sper că astfel de lucruri să nu se repete, fetiţa să fie bine şi să treacă peste această traumă"

Şi premierul Viorica Dăncilă a declarat că, deşi există o hotărâre judecătorească, trebuia avute în vedere şi sentimentele copilului.

Asistenţii maternali de la care a fost luată fetiţa consideră că li s-a făcut o nedreptate, iar apropiaţii lor protestează față de cele întâmplate.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!