Autoritățile au explicat că multe firme care solicită astfel de avize folosesc terenul pentru a extrage nisip și pietriș, materiale foarte cerute în construcții. Ministrul vorbește despre o practică uzuală care face rău mediului, pe termen lung.

La 1.200 de iazuri piscicole, câte apar în documentele oficiale, ar însemna că avem 30 de astfel de locuri de agrement în fiecare judeţ. Insă, în realitate, suntem campioni la balastiere.

Responsabilii vorbesc despre o portiță din lege, care le permite titularilor să vândă fără limite pietrişul şi nisipul extrase de pe un lot de teren.

Firmele cer avize pentru a construi iazuri piscicole, cu scopul declarat de a crește pești. Dar lucrurile stau complet diferit: în loc să amenajeze iazul, excavatoarele încep să sape direct după nisip și pietriș, iar materialul extras este vândut. La final, firma lasă în urmă o groapă adâncă, acoperită de cele mai multe ori de gunoi.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului: „Asta înseamnă că de acolo au fost luate agregatele minerale, dar la final nu s-a ajuns să se realizeze și punerea în siguranță, și măsurile de mediu. Afectează pânza freatică, am avut zone în care comunitățile s-au trezit că nu mai aveau apă în fântâni. Am avut deja cazuri în care în ultimii ani de zile oamenii au murit înotând în astfel de iazuri care nu erau realizate conform legislației.”

Motivul principal este costul redus. Și asta pentru că este mult mai profitabil ca firmele să sape gropi sub pretextul amenajării unui iaz piscicol decât să exploateze legal din râu.

Corespondent PROTV: „Autoritățile vorbesc oficial despre 230 de milioane de metri cubi de nisip și pietriş excavate prin astfel de proiecte declarate pe hârtie iazuri piscicole. În urma controalelor de mediu, cantitățile sunt însă mult mai mari. Pentru un bloc de 10 etaje ar fi nevoie de aproximativ 9.000 de mc de asemenea materiale de construcţie. Atunci toată cantitatea despre care vorbesc autorităţile ar ajunge pentru 25.000 de blocuri. Datele de la minister arată cât de mare este impactul unor astfel de balastiere mascate - 80% din materialele folosite în construcții ar proveni, de fapt, din aceste iazuri false.”

Ministerul vrea să schimbe legislaţia şi să limiteze durata autorizațiilor pentru iazuri piscicole, astfel încât exploatările să nu mai continue ani la rând fără ca iazul să fie efectiv realizat. De asemenea, intenționează să crească şi garanțiile financiare, pentru ca terenurile să fie refăcute la starea inițială după ce se încheie lucrările.