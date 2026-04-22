În județele Harghita, Brașov și Prahova s-a așternut un strat de zăpadă proaspătă chiar și la altitudini mai mici de sub 1000 de metri.

Drumarii au fost nevoiți să curețe șoselele pentru a se putea circula în siguranță, mai ales că mulți șoferi au schimbat deja anvelopele de vreme rea.

A nins cu fulgi mari la Cheia şi Bușteni, în Prahova şi la Zarneşti şi Fundata, în judeţul Braşov. Temperaturile au coborât la minus 2 grade Celsius în zonele locuite. Șoselele au fost acoperite cu zăpadă, aşa că drumarii au scos din nou utilajele la lucru.

Pe doi soţi, ninsoarea i-a prins plecaţi la oraș. Când s-au întors acasă, drumul era troienit. În Fundata, stratul de zăpadă atingea 20 de cm după o jumătate de oră.

"Așteptăm musafirii să vină să stea la terasa!"

Localnică: "Când am plecat la Braşov era soare, frumos, am plecat ca de vară. Când am venit, ningea".

Localnicii numesc fenomenul "zăpada berzelor", pentru că apare de obicei după întoarcerea păsărilor migratoare.

Femeie: "Hainele de iarnă le-am scos din nou, că le-am băgat în dulap."

La Predeal ninge și s-a lăsat frigul. Azi dimineață au fost minus 2,7 grade. Iar aplicațiile meteo spun că acesta nu este ultimul episod de vreme rece. Și la începutul săptămânii viitoare, am putea avea aici temperaturi sub limita îngheţului.

La peste 1500 de metri altitudine zăpada e şi mai mare. Pe Transfagarasan s-a aşternut un strat zdravăn.

Dragoș Onea, salvamont Argeș: "Cei care aţi decis să mergeţi în ture montane grijă mare pe vai şi pe creste unde se pot produce avalanşe. Obligatoriu echipamentul de iarnă"

Iar pe Transalpina zăpada măsoară 2 metri înălţime şi drumarii lucrează la deblocarea şoselei.

Meteorologii au prelungit informarea de vreme rece şi ninsori la munte, cu încă o zi, până vineri dimineaţa.