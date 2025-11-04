Hotelul Perla din Mamaia nu va mai fi demolat. Proprietarul a început reabilitarea. „Urma să aibă 5 stele, nu se mai poate”

Hotelul Perla din Mamaia, una dintre clădirile emblematice de pe litoralul românesc, nu va mai fi demolat. Reprezentanții unor organizații guvernamentale cer clasarea de urgență a imobilului ca monument istoric.

Între timp, proprietarul a început doar reabilitarea, respectând statutul construcției ridicate în 1962.

Noul proprietar intenționa, inițial, să demoleze opt corpuri, printre care hotelul, restaurantul, piscina, dar și anexele – o cofetărie, o sală de spectacole și un spațiu comercial – într-un amplu proiect de modernizare a zonei.

Acum, însă, planurile s-au schimbat ca urmare a inițiativelor a două organizații non-guvernamentale.

Radu Răuță, președinte ONG: "În momentul în care am aflat de intenția de demolare, am făcut ceea ce se numește o procedură prin care am cerut clasarea de urgență."

Clădirea, emblematică pentru multe generații, a fost ridicată în 1962, într-un moment în care dezvoltarea litoralului românesc era abia la început.

Laura Tudosie, inspector Direcția Județeană de Cultură Constanța: "Imobilului i se aplică regimul juridic de monument istoric, adică el nu poate fi desființat total sau parțial, nu poate fi degradat."

Corespondent Știrile ProTV: "Odată ce o clădire este desemnată monument public, ea nu mai poate fi modificată după bunul plac. Fațada trebuie păstrată în forma ei originală, nu se pot adăuga etaje, nu se pot schimba proporțiile ferestrelor și nici nu se pot dărâma ziduri vechi ori arcade care fac parte din structura inițială."

Radu Cornescu, arhitect: "Este construit în stil internațional, un stil care a apărut în perioada interbelică."

Mulți își amintesc de verile fierbinți ale copilăriei în care vechea clădire străjuia faleza.

Femeie: "Am trăit vremea când hotelul era strălucitor și era plin de oaspeți, de vizitatori. Era o perioadă cu mulți turiști străini."

Bărbat: "Îmi aduc aminte cu nostalgie de felul în care începea Radio Vacanța în fiecare dimineață."

Operatorii din turism spun însă că, în acest caz, ar fi fost mai benefice noile investiții care să atragă turiștii.

Corina Martin, Federația Patronală a Industriei Ospitalității din România: "Așa cum văzusem planurile, urma să aibă 15 etaje, să primească o categorie de 5 stele și asta nu se poate întâmpla cu dimensiuni atât de mici ale camerelor așa cum avea hotelul Perla altădată."

În 2022, hotelul de 12 etaje a fost cumpărat cu aproximativ 6,5 milioane de euro de un om de afaceri din Iași.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













