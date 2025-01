De ce primim facturi „pe minus” la energie electrică. Haos din cauza unei taxe de 2 lei, care a fost amânată

Este din nou haos, pe piața de energie electrică. Milioane de consumatori primesc în această perioadă facturi la electricitate pe minus sau zero.

Furnizorii de energie, au fost nevoiți să refacă toate facturile emise în ultimele luni din 2024, în care au inclus o nouă taxă, care apoi a fost amânată de legiuitori. Încurcătura este de doi bani, la propriu. Pentru că aceasta este valoarea taxei, într-o factură pentru un apartament obișnuit.

În facturile la energie electrică a fost introdusă anul trecut o nouă taxă, numită contribuția pentru contracte pentru diferență. Deși inițial a fost anunțată de oficiali de la 1 octombrie, ea a fost amânată apoi în Parlament pentru anul acesta. Furnizorii au apucat totuși sa o includă în facturi.

Această nouă contribuție are însă o valoare foarte mică, de 0,000128 lei/kWh. Cu alte cuvinte, pentru o factură la un apartament cu două camere, cu un consum de 100 de kWh, de exemplu, taxa ar fi de unu-doi bani.

Deși vorbim de o sumă nesemnificativă, furnizorii care au inclus această taxă în facturile din ultimele trei luni din an, acum le-au anulat și au emis altele pe minus sau zero. Dar pentru consumatori nu este niciun impact și nici nu trebuie să plătească ceva în plus. Însă pentru facturile la zi, este posibil să mai aibă de așteptat.

Facturile, trimise cu întârzieri

Laurențiu Urulescu, președintele Asociației Furnizorilor de Energie Electrică din România: „Este posibil să vină facturi cu întârziere, dar nu vorbim vorbim de mai mult de o lună două. E posibil ca până la datele emiterii celor din ianuarie, respectiv în februarie, să se rezolve problema”.

Prin contribuția pentru contractele pentru diferență, consumatorii casnici finateaza o schemă menită să încurajeze producția din surse nepoluante, susținută din fonduri europene.

George Niculescu, președintele ANRE: „Consumatorii prin această taxă plătesc cheltuielile operaționale ale schemei de sprijin, pentru că toate operațiunile se desfășoară pe o platformă care înregistrează niște cheltuieli, care nu sunt finanțate din fondul pentru modernizare”.

Contribuția ar urma să fie introdusă din nou în facturi din aprilie, odată cu expirarea plafoanelor pentru consumatori. Este posibil să fie insa din nou amânată.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: