Guvernul a amânat cu șase luni aplicarea noilor tarife pe drumurile naționale pentru vehiculele de transport marfă

Stiri actuale
21-08-2025 | 16:16
Masini Bucuresti
Shutterstock

Guvernul a prorogat, joi, prin ordonanță de urgență, cu șase luni, de la 1 ianuarie 2026 la 1 iulie 2026, termenele privind aplicarea noilor tarife rutiere pe rețeaua de drumuri naționale, pentru vehiculele de marfă.

autor
Claudia Alionescu

Dispozițiile se referă la aplicarea rovinietei asupra tuturor categoriilor de vehicule înmatriculate care circulă pe rețeaua de drumuri naționale din România, la aplicarea TollRo — tariful de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România — și a sistemului de tarifare rutieră electronică în România (STRR). Totodată, STRR trebuie să asigure funcționalități similare cu cele ale sistemelor de tarifare rutieră electronică din statele membre ale Uniunii Europene și să fie integrat cu acestea în cadrul Serviciului European de Tarifare Rutieră (SETRE)”, se arată într-un comunicat transmis de Guvern.

Conform Guvernului, decizia de prorogare a fost necesară pentru a permite implementarea etapizată a STRR. Această implementare presupune dezvoltarea soluției informatice, achiziția echipamentelor pentru amplasamentele de control și realizarea infrastructurii aferente.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 589/2025 a fost deschisă finanțarea și s-a aprobat semnarea contractului pentru implementarea sistemului.

Noul sistem de tarifare rutieră electronică în România va include atât funcționalitățile existente în prezentul sistem centralizat (Sistem Integrat de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei – SIEGMCR), inclusiv migrarea datelor din acesta, cât și funcționalitățile specifice pentru colectarea tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România (TollRo) pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA > 3,5 tone”, menționează sursa citată.

Citește și
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării
România, aliat de încredere pe Flancul estic NATO. MApN: „Infrastructura militară aeriană a României, un punct forte”
Primarul din Mangalia a fost reţinut de DNA pentru 24 de ore, după ce ar fi primit șpagă și haine scumpe

Sursa: Agerpres

Etichete: guvern, tarife, rutier,

Dată publicare: 21-08-2025 16:10

Articol recomandat de sport.ro
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Citește și...
România, aliat de încredere pe Flancul estic NATO. MApN: „Infrastructura militară aeriană a României, un punct forte”
Stiri actuale
România, aliat de încredere pe Flancul estic NATO. MApN: „Infrastructura militară aeriană a României, un punct forte”

România este un aliat de încredere şi activ în apărarea Flancului estic al NATO şi îşi menţine angajamentul pentru un sprijin multidimensional şi durabil acordat Ucrainei, în strânsă coordonare cu Alianţa şi cu Uniunea Europeană, a transmis MapN.

Un tânăr de 24 de ani, prins în flagrant delict. Transporta droguri ascunse în colete, din Spania
Stiri actuale
Un tânăr de 24 de ani, prins în flagrant delict. Transporta droguri ascunse în colete, din Spania

Un bărbat de 24 de ani a fost reţinut şi va fi propus instanţei pentru arestare preventivă, după ce a fost prins în flagrant delict, în Bucureşti, în timp ce transporta aproximativ 1,8 kilograme de canabis, ascunse într-un colet, printre haine.

Judecătorii și procurorii, chemați să dezbată reforma pensiilor speciale. CSM acuză „atitudini ostile” față de magistrați
Stiri actuale
Judecătorii și procurorii, chemați să dezbată reforma pensiilor speciale. CSM acuză „atitudini ostile” față de magistrați

CSM a decis să convoace adunările generale ale judecătorilor şi procurorilor, în vederea exprimării unui punct de vedere referitor la proiectul Guvernului privind reforma pensiilor speciale.  

Recomandări
Nereguli grave la șase companii de stat. Radu Miruţă: Procesul de selecţie a șefilor a fost viciat, verificăm toate firmele
Stiri Politice
Nereguli grave la șase companii de stat. Radu Miruţă: Procesul de selecţie a șefilor a fost viciat, verificăm toate firmele

Ministrul Economiei a transmis, după verificarea a șase companii de stat din subordine, că întregul proces de selecţie a șefilor a fost viciat. Radu Miruţă a transmis că două persoane sunt cercetate disciplinar și că neregulile vor fi trimise la Parchet.

Guvernul a aprobat o hotărâre prin care îi alocă un apartament, într-un bloc, lui Traian Băsescu. Decizia a fost secretizată
Stiri Politice
Guvernul a aprobat o hotărâre prin care îi alocă un apartament, într-un bloc, lui Traian Băsescu. Decizia a fost secretizată

Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, hotărârea prin care i se atribuie o reşedinţă fostului preşedinte al României Traian Băsescu, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu.

Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost adoptat. 30% retragere inițială și restul în tranșe timp de 8 ani
Stiri Politice
Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost adoptat. 30% retragere inițială și restul în tranșe timp de 8 ani

Valoarea sumei pe care o persoană are posibilitatea de a o retrage la începutul perioadei de plată din Pilonul II de pensii s-a majorat de la 25% la 30%, iar perioada în care se vor face plăţile s-a modificat de la zece ani la opt ani.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 21 August 2025

50:08

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12