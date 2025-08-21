Guvernul a amânat cu șase luni aplicarea noilor tarife pe drumurile naționale pentru vehiculele de transport marfă

Guvernul a prorogat, joi, prin ordonanță de urgență, cu șase luni, de la 1 ianuarie 2026 la 1 iulie 2026, termenele privind aplicarea noilor tarife rutiere pe rețeaua de drumuri naționale, pentru vehiculele de marfă.

„Dispozițiile se referă la aplicarea rovinietei asupra tuturor categoriilor de vehicule înmatriculate care circulă pe rețeaua de drumuri naționale din România, la aplicarea TollRo — tariful de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România — și a sistemului de tarifare rutieră electronică în România (STRR). Totodată, STRR trebuie să asigure funcționalități similare cu cele ale sistemelor de tarifare rutieră electronică din statele membre ale Uniunii Europene și să fie integrat cu acestea în cadrul Serviciului European de Tarifare Rutieră (SETRE)”, se arată într-un comunicat transmis de Guvern.

Conform Guvernului, decizia de prorogare a fost necesară pentru a permite implementarea etapizată a STRR. Această implementare presupune dezvoltarea soluției informatice, achiziția echipamentelor pentru amplasamentele de control și realizarea infrastructurii aferente.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 589/2025 a fost deschisă finanțarea și s-a aprobat semnarea contractului pentru implementarea sistemului.

„Noul sistem de tarifare rutieră electronică în România va include atât funcționalitățile existente în prezentul sistem centralizat (Sistem Integrat de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei – SIEGMCR), inclusiv migrarea datelor din acesta, cât și funcționalitățile specifice pentru colectarea tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România (TollRo) pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA > 3,5 tone”, menționează sursa citată.

