Reprezentanții Ministerului Muncii spun că, programul este menit să contribuie la redresarea natalității. Așadar va fi derulat, cel puțin până în 2030 cu un buget anual de 30 de milioane de euro.

Lorica Costache, pacientă: „Progamul național ne-a ajutat să vedem în ce stadiu suntem”.

Grație celor 5.000 de euro primiți prin programul FIV de anul trecut, pacienta va putea să ducă o sarcină.

Sandra Țăpoi, biolog: „Până mâine stăm cu sufletul la gură, să vedem dacă avem ovocite fertilizate”.

Corespondent Pro TV: „Ce ați văzut pe monitor e prima scânteie de viață și poate, pentru cineva, începutul vieții de părinte. 10.000 de cupluri, căsătorite sau nu, și femei singure vor intra în Programul național FIV din acest an. Condițiile sunt ca pacienta să aibă între 24 și 42 de ani, cel puțin unul din parteneri să fie cetățean român și măcar viitoarea mamă să aibă asigurare de stat. Înainte de a depune online dosarul, trebuie să aleagă o clinică acreditată unde vor face procedura”.

Iulia Zamfir, medic: „Nu există un loc în care în cuplu să-și ia rata de succes, dar odată ce s-au hotărât la o clinică, să ceară aceste date. Cu siguranță pot să spună ce rezultate au în timp. E extrem de important. La fel, trebuie să-și aleagă un clinician cu care rezonează, care nu le vinde promisiuni”.

În România, rata de succes a fertilizării în vitro e în prezent superioară celei din Austria, Germania, Franța și Marea Britanie, pentru că și legislația e mai permisivă.

Guvernul României a stabilit ca programul să continuie până în 2030, cu trei încercări permise fiecărui solicitant, în limita bugetului.

Depunerea cererilor începe la ora 10, pe 17 august.