Executivul a aprobat, în şedinţa de vineri, indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, în valoare totală de 17,89 miliarde de lei, se arată într-un comunicat transmis de Biroul de presă al Guvernului, potrivit Agerpres.

Cât ar putea dura lucrările

Proiectul vizează modernizarea unei infrastructuri feroviare cu o lungime de 398 km, iar durata de execuţie a lucrărilor este estimată la 60 de luni.

"Proiectul va contribui la reducerea timpilor de traversare a centurii feroviare a Bucureştiului de către trenurile de marfă, creşterea capacităţii de transport şi îmbunătăţirea serviciilor pentru călători şi operatorii de marfă. Modernizarea va susţine, de asemenea, dezvoltarea mobilităţii regionale şi urbane durabile, prin promovarea transportului public şi a soluţiilor de transport cu emisii reduse", precizează sursa citată.

Finanţarea va fi asigurată din fonduri externe nerambursabile prin Programul Transport 2021-2027, de la bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi din alte surse legal constituite.