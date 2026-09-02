Alte 28 de persoane au fost rănite în urma accidentului produs miercuri dimineață pe drumul dintre localitățile turistice Dahab și Nuweiba, în guvernoratul Sinaiul de Sud, potrivit BBC.

Autoritățile au trimis până la 20 de ambulanțe la locul accidentului pentru a acorda primul ajutor și pentru a transporta răniții la spital. Cauza accidentului nu este deocamdată cunoscută.

Zona este vizitată de oameni din întreaga lume

Accidentele rutiere grave sunt frecvente în Egipt. Potrivit autorităților, aproape 6.000 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere în 2025.

Printre cauzele frecvent invocate se numără conducerea imprudentă și starea precară a drumurilor.

Luna trecută, 18 persoane au murit, iar alte 30 au fost rănite după ce două camioane s-au ciocnit în guvernoratul Ismailia, din nord-estul țării.