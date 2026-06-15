A făcut stop cardiorespirator – cel mai probabil din cauza apei, care este foarte rece în aceste zile.

Un alt turist, de această dată în Eforie Nord, a fost rănit în timp ce cobora din ambarcațiunea cu care ieșise la plimbare.

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

Turist: „S-a înecat, săracul, mă. S-a înecat. Îl resuscitează de 20 de minute. Mama, mama.”

Turistul german – care venise în vacanță în stațiunea Mamaia – a fost zărit de un bărbat în apă, în stare de inconștiență.

Gabriel Culea – șeful Salvamarilor Mamaia: „Ne-a anunțat imediat. S-a intervenit, a fost scos imediat. Pot fi mai multe cauze. Apa este încă rece, e posibil să fi intrat brusc în apă și să fi făcut un stop cardiorespirator, deoarece s-a întâmplat la mal, nu a fost în larg. Iar persoana care îl însoțea spunea că știa să înoate.”

Corespondent PROTV: „Salvamarii l-au scos din apă și au început manevrele de resuscitare, dar, din păcate, bărbatul și-a pierdut viața. Medicii spun că cel mai probabil bărbatul a făcut un stop cardiorespirator în apă.”

Claudia Tatarici – purtător de cuvânt SAJ: „S-a efectuat protocolul de resuscitare, dar, din păcate, fără un rezultat favorabil.”

În aceste zile, marea este rece, are doar 14-15 grade Celsius. Specialiștii spun că diferența mare dintre temperatura aerului și cea a apei poate provoca un șoc termic.

Adrian Bîlbă, doctor în științe: „A scăzut foarte mult temperatura apei mării – cu 10 grade. Explicația este în fenomenul de upwelling și downwelling, adică fenomenul de schimbare a apelor litorale, de împingere a apelor de la suprafață din zona litorală și înlocuire cu ape de adâncime.”

Un alt incident a avut loc pe o plajă din Eforie Nord. Un turist a fost rănit în momentul în care se dădea jos dintr-o barcă. Bărbatul se plimbase pe mare cu soția, iar când s-a întors să o ajute să coboare, un val a mișcat brusc ambarcațiunea, care l-a lovit.

Gelu Vătămănescu, șeful Salvamarilor Eforie: „A fost îngrijit pe plajă, după care am decis că trebuie să meargă la spital.”

Salvamarii le recomandă turiștilor să intre treptat în apă, mai ales în aceste zile, când marea este neobișnuit de rece.